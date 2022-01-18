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影／竹聯齊興會設「討債公社」攬客討債 南警一舉掃蕩
竹聯幫新興組織齊興會曾姓副會長，為壯大該會實力，涉嫌率手下吸收幫眾組成暴力討債集團，在臉書設「討債公社」社團，遇有被害人不從者，曾嫌即夥同或指示該組織成員前往被害人或親友住處或營業處所，丟擲潑撒印有「殺人償命」字樣及「黑白無常鬼神嚇人」圖片文宣，藉以恐嚇逼迫被害人出面償還債務，台南市警五分局逮捕曾等9人到案，警詢後 今天依組織犯罪防制條例、妨害自由、恐嚇取財等罪嫌移送南檢法辦。
警方說，竹聯幫平堂幫派組織成員曾姓男子（36歲），綽號「曾翔」，於臉書創立討債公社，公開招攬遭積欠呆帳債權人，並以五五分帳方式接受委託催討債務，曾嫌另擔任「竹聯幫」新興組織「齊興會」副會長，為壯大該會實力，即率領手下成員黃、劉、林、馮、王等人，再吸收「四海幫海古堂」組織成員林姓男子及「十五份幫」組織成員巫、劉、周等人加入共組暴力討債集團。
警方查出，曾為掩人耳目在一家小籠包店當擀麵皮師傅，組織由曾姓主嫌負責指揮調度，並以新北市新店區一家酒店為堂口據點，曾嫌等人先以電話口頭明示或暗示被害人，聲稱為「竹聯幫分子要求履行不良債務，遇有被害人不從者，曾嫌即夥同或指示成員前往被害人或親友住處，丟擲潑撒印有「欠債還錢」字樣文宣，藉以恐嚇逼迫被害人出面償還債務，導致被害人及其親屬心生恐懼，難以度日。
台南地檢署檢察官指揮台南市警五分局專案小組，長期實施通訊監察及跟監蒐證埋伏，並蒐報被害人相關被害事證後，前天前往新北市及台北市等地逮人，但曾姓主嫌當時南下台中，警方查出曾台中落腳地點，昨晚9點多將他逮捕到案，曾落網後保持緘默。
警方並查扣印有該組織名稱禮金袋及帳冊、恐嚇文宣、被害人本票、借據、空氣手槍、模擬彈、武士刀、K他命等。警方說，該識犯罪所得約三百萬元，約50人受害。
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