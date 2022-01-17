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影／六嫌涉組織暴力犯罪 銬住被害人當成人形標靶凌虐

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市陳姓男子涉嫌吸收成員加入幫派，藉故恐嚇或強押、拘禁被害人，曾以空氣槍朝被害人口中直接擊發，或把被害人當成空氣槍人形標靶，凌虐成傷。警方日前兵分多路，分持搜索票及拘票拘捕陳嫌等6人，查扣空氣槍、鎮暴槍及刀棍、辣椒水、毒品等證物，全案依違反組織犯罪防制條例、毒品危害防制條例及刑法傷害等罪嫌送辦。

基隆市警察局會同刑事局共組專案小組執行掃黑行動，查出20多歲陳男為首的暴力犯罪組織，在基隆和新北瑞芳地區從事暴力討債，涉及多起聚眾鬥毆、恐嚇取財及妨害自由案件，報請基隆地檢署指揮偵辦。

專案小組蒐證完備後，本月11日持基隆地方法院、地檢署核發的搜索票及拘票，前往陳嫌及幫眾藏匿處所執行查緝行動，拘捕陳嫌等6人到案，查扣空氣槍2枝、鎮暴槍1枝、刀棍、辣椒水、手機、毒品等涉案證物及違禁物。

檢警查出，陳男仗勢幫派背景及勢力，多次涉嫌強押被害人後，以瓦斯槍、棍棒刀械等武器毆打、凌虐。去年9月間，陳男曾因糾紛聚眾到被害人住處附近，持刀強押對方限制行動，並以空氣槍朝被害人口中直接擊發。另一被害人則因有財務糾紛，遭陳男以手銬拘禁，當成空氣槍標靶凌虐成傷。

警方偵詢後，將6嫌依違反組織犯罪防制條例、毒品危害防制條例及刑法傷害、妨害自由、搶奪及恐嚇取財等罪嫌移送檢方偵辦，並持續擴大清查所涉其他刑案。

基隆市警局表示，會持續掃蕩壓制犯罪組織，防範衍生暴力犯罪，並貫徹「幫派零容忍」堅定立場，持續針對轄內黑道幫派、暴力討債集團、非法槍枝及毒品等案件強力查緝，並擴大追查犯罪組織金流來源及流向，溯源刨根偵辦，並籲請民眾勇於檢舉暴力犯罪，共同維護社會治安。

警方逮捕陳男等人涉嫌藉故恐嚇或強押、拘禁被害人，查扣空氣槍、鎮暴槍及刀棍、辣椒水、毒品等證物，偵詢後將全案送辦。記者邱瑞杰／翻攝
警方逮捕陳男等人涉嫌藉故恐嚇或強押、拘禁被害人，查扣空氣槍、鎮暴槍及刀棍、辣椒水、毒品等證物，偵詢後將全案送辦。記者邱瑞杰／翻攝
警方逮捕陳男等人涉嫌藉故恐嚇或強押、拘禁被害人，查扣空氣槍、鎮暴槍及刀棍、辣椒水、毒品等證物，偵詢後將全案送辦。記者邱瑞杰／翻攝
警方逮捕陳男等人涉嫌藉故恐嚇或強押、拘禁被害人，查扣空氣槍、鎮暴槍及刀棍、辣椒水、毒品等證物，偵詢後將全案送辦。記者邱瑞杰／翻攝
警方逮捕陳男等人涉嫌藉故恐嚇或強押、拘禁被害人，查扣空氣槍、鎮暴槍及刀棍、辣椒水、毒品等證物，偵詢後將全案送辦。記者邱瑞杰／翻攝
警方逮捕陳男等人涉嫌藉故恐嚇或強押、拘禁被害人，查扣空氣槍、鎮暴槍及刀棍、辣椒水、毒品等證物，偵詢後將全案送辦。記者邱瑞杰／翻攝
警方逮捕陳男等人涉嫌藉故恐嚇或強押、拘禁被害人，查扣空氣槍、鎮暴槍及刀棍、辣椒水、毒品等證物，偵詢後將全案送辦。記者邱瑞杰／翻攝
警方逮捕陳男等人涉嫌藉故恐嚇或強押、拘禁被害人，查扣空氣槍、鎮暴槍及刀棍、辣椒水、毒品等證物，偵詢後將全案送辦。記者邱瑞杰／翻攝

基隆 毒品 幫派

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