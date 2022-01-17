北市男駕車違規亂竄遭警盤檢 踏墊下藏毒被逮辦
有毒品前科的陳姓男子日前在北市萬華駕車違規紅燈右轉，並於車陣中亂竄，刑大員警見狀立即上前盤檢，見車上3名男子神情有異，進而在副駕腳踏墊下查獲安非他命，依法送辦。
台北市警察局刑事警察大隊今天發布新聞稿表示，因應春節將至，針對轄區重要地區加強巡守和查察取締，特勤中隊員警12日晚間7時許於萬華區桂林路一帶執行巡邏勤務時，發現有輛汽車駕駛違規紅燈右轉，且於車陣中亂竄。
刑大員警為維護行車安全，隨即跟隨上前實施盤檢，駕駛27歲陳男及同車乘客31歲林姓男子、26歲陳姓男子應詢過程神色異常且言詞閃爍。
經進一步檢視發現，車輛副駕駛座的腳踏墊下方藏有1包夾鏈袋，袋內物品為第二級毒品安非他命，刑大員警又在乘客陳男身上起獲1瓶第三級毒品液態愷他命，除當場依法扣押毒品外，也將3名男子帶回警局偵辦。
全案詢後將3嫌依涉毒品罪嫌移送台北地檢署偵辦。
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