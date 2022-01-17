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馬籍鍾姓女大生命案3月18日宣判 凶嫌梁育誌仍未見悔意

聯合報 / 記者陳弘逸／高雄即時報導

高雄、台南前年10月發生震驚台灣、馬來西亞鍾姓女大生遭擄殺命案，檢方將凶嫌梁育誌依強制性交未遂、強盜殺人、強制性交殺人、遺棄屍體4罪嫌起訴；歷經一年多審理，今天上午雙方言詞辯論終結，將於3月18上午10時宣判。

梁育誌於2020年10月28日晚上犯下震驚社會的馬來西亞籍鍾姓女大生的擄殺命案，犯案後，在台南、高雄等地繞行十多小時，最後將鍾女遺體棄屍在高雄阿蓮大崗山地區，案件經檢警偵辦，同年12月偵結，檢方以強制性交未遂、強盜殺人、強制性交殺人、遺棄屍體4罪嫌起訴梁男，並求處死刑。

梁男犯案至今，皆未對死者或死者家屬表示歉意與悔過，僅在意刑度輕重，以及是否會遭引渡。歷經長達1年多的審理，死者母親及告訴代理人皆希望，法院判處被告死刑。今天上午橋頭地院辯論終結，將於3月18日宣判，梁也在下午4時乘囚車回到看守所。

獄方表示，梁育誌收容編號為「0393」關押期間，相當低調，父母親定期會到看守所探視，雖信奉基督教，但曾剛入監時，一度因睡不著要求看診。

羈押期間，梁曾與2、3名犯人同住，未有明顯的情緒起伏，因性格低調內向，與同房的關押的人犯鮮少有互動，也未顯露犯後有悔意。

凶嫌梁育誌犯下震驚社會的馬來西亞籍鍾姓女大生的擄殺命案，歷經一年多審理，今天上午雙方言詞辯論終結，將於3月18上午10時宣判。記者陳弘逸／攝影
凶嫌梁育誌犯下震驚社會的馬來西亞籍鍾姓女大生的擄殺命案，歷經一年多審理，今天上午雙方言詞辯論終結，將於3月18上午10時宣判。記者陳弘逸／攝影
凶嫌梁育誌犯下震驚社會的馬來西亞籍鍾姓女大生的擄殺命案，歷經一年多審理，今天上午雙方言詞辯論終結，將於3月18上午10時宣判。本報資料照
凶嫌梁育誌犯下震驚社會的馬來西亞籍鍾姓女大生的擄殺命案，歷經一年多審理，今天上午雙方言詞辯論終結，將於3月18上午10時宣判。本報資料照
凶嫌梁育誌犯下震驚社會的馬來西亞籍鍾姓女大生的擄殺命案，歷經一年多審理，今天上午雙方言詞辯論終結，將於3月18上午10時宣判。本報資料照
凶嫌梁育誌犯下震驚社會的馬來西亞籍鍾姓女大生的擄殺命案，歷經一年多審理，今天上午雙方言詞辯論終結，將於3月18上午10時宣判。本報資料照

殺人 馬來西亞 棄屍

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