毒品藏踏墊下仍被發現 北市特警當街查獲毒犯

台北市刑警大隊特勤中隊員警日前巡邏時，在萬華區桂林路上發現一輛汽車違規行駛、在車陣中亂竄，上前攔查後在車輛腳踏墊下發現1包毒品安非他命，附帶搜索時又在乘客身上搜出液態K他命1瓶，當場將車上3人送辦。

警方表示，特勤員警1月12日晚間在萬華區桂林路一帶巡邏，發現一輛馬自達汽車違規紅燈右轉，並在車陣中竄行，追上前攔查時，該車駕駛林姓男子及乘客等3人神色緊張、言詞閃爍，現場員警眼尖發現該車右前座腳踏墊異常隆起，進一步檢視便找到踏墊下方的安非他命，經員警執行附帶搜索，又在該車乘客陳姓男子身上搜出液態K他命1瓶。

據悉，25歲林男第一時間看員警在車上搜出毒品，原本矢口否認持毒，被帶返警局後才改口指稱毒品是27歲陳男所有，陳男眼看事跡敗露，坦承一行人是帶著毒品準備一起使用。