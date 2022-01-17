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毒品藏踏墊下仍被發現 北市特警當街查獲毒犯

聯合報 / 記者李隆揆／台北即時報導

台北市刑警大隊特勤中隊員警日前巡邏時，在萬華區桂林路上發現一輛汽車違規行駛、在車陣中亂竄，上前攔查後在車輛腳踏墊下發現1包毒品安非他命，附帶搜索時又在乘客身上搜出液態K他命1瓶，當場將車上3人送辦。

警方表示，特勤員警1月12日晚間在萬華區桂林路一帶巡邏，發現一輛馬自達汽車違規紅燈右轉，並在車陣中竄行，追上前攔查時，該車駕駛林姓男子及乘客等3人神色緊張、言詞閃爍，現場員警眼尖發現該車右前座腳踏墊異常隆起，進一步檢視便找到踏墊下方的安非他命，經員警執行附帶搜索，又在該車乘客陳姓男子身上搜出液態K他命1瓶。

據悉，25歲林男第一時間看員警在車上搜出毒品，原本矢口否認持毒，被帶返警局後才改口指稱毒品是27歲陳男所有，陳男眼看事跡敗露，坦承一行人是帶著毒品準備一起使用。

警方表示，林男等3人帶返偵詢後依違反毒品危害防制條例移送台北地檢署偵辦，檢訊後令林男等人1萬元交保。另強調，近期疫情雖有升溫趨勢，但警方仍將積極打擊不法，民眾切勿心存僥倖。

員警於陳男身上搜出液態K他命。記者李隆揆／翻攝
員警於陳男身上搜出液態K他命。記者李隆揆／翻攝
員警眼尖發現車輛右前座腳踏墊下方的毒品安非他命。記者李隆揆／翻攝
員警眼尖發現車輛右前座腳踏墊下方的毒品安非他命。記者李隆揆／翻攝

毒品 疫情

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