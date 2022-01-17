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過年前詐騙高峰 警政署全國掃黑打詐抓931人

聯合報 / 記者李奕昕／台北即時報導

過年前夕是詐騙高峰期，警政署全國同步打擊詐欺，鎖定與幫派有關集團掃蕩，查獲詐團217件、成員931人，其中29個集團牽涉幫派操控，包括天道盟、竹聯幫、四海幫、風飛砂幫及中山聯盟等。

警方調查，竹聯幫弘仁會成員邱姓男子（44歲）在新北市成立公司，謊稱協助轉賣靈骨塔位等殯葬產品，以會員費、稅金等名義向15人騙得5千萬元；刑事局偵一大隊11日查獲14人依詐欺、組織犯罪防制條例送辦，邱等人以5至20萬元交保。

竹聯幫育仁會成員鄒姓男子（25歲）在新北設據點，提供人頭帳戶，指揮車手提領解除分期付款、假檢警騙得贓款，還以棍棒毆打不聽話的車手，有30人被騙1千多萬元；刑事局偵六大隊12、13日拘提13人依詐欺、組織、洗錢罪嫌移送，檢方聲押鄒等3人獲准，其餘限制住居。

天道盟太陽會成員陳姓男子（28歲）因毒品等糾紛，去年9月在基隆市先後押走兩名男子，持空氣槍射擊口腔或身體凌虐；刑事局偵一大隊11日拘提6人依組織、傷害等罪嫌移送，檢方聲押陳等3人獲准，其餘交保或請回。

警政署本月3日至14日打詐，署長陳家欽今天赴刑事局視察成果說，春節前不少民眾領有年終獎金，詐團趁機要大撈一筆，「打詐就是掃黑斷金流」，提醒民眾不要輕信投資、買股、虛擬貨幣交易等網路訊息。

過年前夕是詐騙高峰期，警政署全國同步打擊詐欺，鎖定與幫派有關集團掃蕩，查獲詐團217件、成員931人。記者李奕昕／攝影
過年前夕是詐騙高峰期，警政署全國同步打擊詐欺，鎖定與幫派有關集團掃蕩，查獲詐團217件、成員931人。記者李奕昕／攝影
過年前夕是詐騙高峰期，警政署全國同步打擊詐欺，鎖定與幫派有關集團掃蕩，署長陳家欽（右二）要求掃黑斷金流。記者李奕昕／攝影
過年前夕是詐騙高峰期，警政署全國同步打擊詐欺，鎖定與幫派有關集團掃蕩，署長陳家欽（右二）要求掃黑斷金流。記者李奕昕／攝影
過年前夕是詐騙高峰期，警政署全國同步打擊詐欺，鎖定與幫派有關集團掃蕩，查獲詐團217件、成員931人。記者李奕昕／攝影
過年前夕是詐騙高峰期，警政署全國同步打擊詐欺，鎖定與幫派有關集團掃蕩，查獲詐團217件、成員931人。記者李奕昕／攝影
過年前夕是詐騙高峰期，警政署全國同步打擊詐欺，鎖定與幫派有關集團掃蕩，查獲詐團217件、成員931人。記者李奕昕／攝影
過年前夕是詐騙高峰期，警政署全國同步打擊詐欺，鎖定與幫派有關集團掃蕩，查獲詐團217件、成員931人。記者李奕昕／攝影

詐欺 竹聯幫

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