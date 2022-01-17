影／清水警陪視障生過馬路 路人致電1999讚揚

「放心！我陪你過馬路」，台中市清水警分局一名男警日前在大學門口守望執勤時，看到一名學生拄盲杖慢行，來往車輛多，男警擔心危險，主動陪視障生過馬路，被民眾看到受感動，打電話到1999感謝熱心警察。

清水警分局針對轄內學生眾多、交通要衝地點編排交通守望勤務，每天上、下課的時段，除防制交通事故外，也能適時向學校反映並疏導校園周邊交通秩序，以維護學生及用路人安全。

清水警分局明秀派出所警員白書瑋去年12月29日上午擔服時某大學守望勤務時，見校內一學生拄導盲杖慢行走出校門欲過馬路，他上前關懷詢問，才知視障學生要搭乘公車前往市區。

由於台灣大道往來車輛眾多且快速，白書瑋為免學生過馬路發生危險，主動陪同學生等候號誌並協助學生前往對向候車亭搭乘公車，又見公車靠站時與候車亭間有間隙，警員協助學生安全上車。

警員溫暖舉動，感動當時在場民眾，有人透過1999專線，轉請清水警分局予以表揚白員善行，清水警分局今天表示，白書瑋平時急公好義、熱心助人，除各項勤務認真，也曾巡邏時查獲毒品等案件。

還指出，白書瑋也常協助通報勤區內弱勢家庭、處理迷失老人有耐心、細心幫忙找出回家的路，去年11月他巡邏發現1名身心受創女子寒夜走失，陪女子等待父母親到場，女子母親發現警方陪伴在旁還感動到下跪感謝他。