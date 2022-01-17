無聊學「角頭」街頭持棒追逐 4少年仔拍片上傳被罰錢

社群網路去年11月間流傳一則台南市北區宮廟前有3名年輕人持棍棒追逐影片，警方循線找到3名深夜叫囂咆哮年輕人及1名拍攝者，4人供稱因無聊，一時興起想學電影「角頭」情節拍攝，並無仇恨糾紛，台南地院簡易法庭依社會秩序維護法，4人散布謠言各裁處罰3千元。

警方調查，這部短片是去年11月23日晚上9點多，由19歲郭姓男子與同年齡的廖姓、唐姓男子持球棒叫囂、追逐，並由18歲鄭姓友人負責開車拍攝，影片內容緊張。民眾在抖音軟體網路平看過後以為是棒球隊在台南，還有民眾搜尋影片中案發地點，以google map比對出是北區大興宮，在社群網路上引發討論。

警方循線找到影片3人及拍攝者，這才發現是一場惡作劇。郭男等人表示，因無聊，一時興起想學電影「角頭」情節所拍攝，而鄭姓友人則負責開車拍攝，雙方並無仇恨糾紛。並依違反社維法究辦。