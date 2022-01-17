影／重案通緝犯晝伏夜出 南警鎖定攻堅逮人起槍毒

重大毒品通緝犯潘男涉嫌擁槍自重在南台灣流竄販毒牟利，台南市檢警掌握其落腳處，在高雄市大寮區荷槍實彈攻堅，不花一槍一彈逮捕潘男，起獲改造槍彈、海洛因、安非他命等毒品、現金等，將他解送歸案。

南市政府警察局刑事警察大隊毒品查緝中心「溯源專案組」溯源追查供毒藥頭，日前循線鎖定遭法院判刑14年餘通緝中的潘某（43歲），持續在南台灣販毒牟利，警方報請台南地檢署檢察官蔡宜玲指揮偵辦。

檢警發現，潘男為躲避警方追緝，除多晝伏夜出，且不定時更換藏匿住處及交通工具，並擁槍自重防止毒品交易遭黑吃黑。