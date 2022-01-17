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影／重案通緝犯晝伏夜出 南警鎖定攻堅逮人起槍毒

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導

重大毒品通緝犯潘男涉嫌擁槍自重在南台灣流竄販毒牟利，台南市檢警掌握其落腳處，在高雄市大寮區荷槍實彈攻堅，不花一槍一彈逮捕潘男，起獲改造槍彈、海洛因、安非他命等毒品、現金等，將他解送歸案。

南市政府警察局刑事警察大隊毒品查緝中心「溯源專案組」溯源追查供毒藥頭，日前循線鎖定遭法院判刑14年餘通緝中的潘某（43歲），持續在南台灣販毒牟利，警方報請台南地檢署檢察官蔡宜玲指揮偵辦。

檢警發現，潘男為躲避警方追緝，除多晝伏夜出，且不定時更換藏匿住處及交通工具，並擁槍自重防止毒品交易遭黑吃黑。

專案小組經近半年跟監埋伏，循線鎖定藏匿處後，本月13日上午11點多在高雄市大寮區一處出租套房逮捕熟睡中的潘某，警查扣海洛因327.93公克(含半塊雙獅地球標海洛因磚)、安非他命606.77公克、改造手槍1把、子彈10顆、現金32萬元、海洛因研磨器1組、海洛因壓模器4組、GPS探測器1台等證物。

警方查扣毒品、改造槍枝、現金等證物。記者謝進盛 ／翻攝
警方查扣毒品、改造槍枝、現金等證物。記者謝進盛 ／翻攝
重大毒品通緝犯潘男涉嫌擁槍自重在南台灣流竄販毒牟利，經南警逮捕。記者謝進盛 ／翻攝
重大毒品通緝犯潘男涉嫌擁槍自重在南台灣流竄販毒牟利，經南警逮捕。記者謝進盛 ／翻攝
警方查扣毒品、改造槍枝、現金等證物。記者謝進盛 ／翻攝
警方查扣毒品、改造槍枝、現金等證物。記者謝進盛 ／翻攝

毒品 警察 台南

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