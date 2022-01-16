影／靈骨塔詐騙吸金逾2000萬 警逮北聯幫大哥等8人送辦

37歲曹姓男子自稱北聯幫大哥，平時與同夥共組靈骨塔詐欺集團行騙，吸金逾2000萬元，刑事局警方近日見時機成熟執行搜索，查獲曹男等8人到案，依加重詐欺、組織犯罪防制條例、毒品危害防制條例等罪嫌送辦，檢訊後曹等2人聲押獲准、其餘令3至5萬元交保。

警方調查，曹男等人平時以開發公司名義，針對下市股票公司賠償客戶名單，亂槍打鳥撥打電話尋找下手對象，誆稱可將靈骨塔位搭配成套售出以牟利，吸引被害人掏錢，收獲被害人匯款後又藉故稱無法交易，被害人血本無歸，至少已10人受害，該集團得手至少2000萬元。

刑事局偵查第四大隊獲悉後展開調查，去年12月間分別在雙北市執行3次搜索，一舉查獲曹男等8名犯嫌到案，不僅查扣骨灰罐、教戰手冊、作案用電腦等，還查獲毒品安非他命、海洛因、FM2等，詢後依法送辦，檢方複訊後聲押曹等2人獲准，其餘6人3至5萬元交保。