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機車男遭盤查攻擊員警逃逸 屏警對空開6槍逮人查獲長槍

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導

屏東縣警局內埔警分局龍泉派出所昨晚11時半執行巡邏勤務時，在龍潭村桑原巷見1名男子將機車停放路中，腳踏板上載有疑似包裹槍支手提袋，形跡可疑，員警上前盤查身分，發現該名李姓男子為槍炮治安顧慮人口時，李趁隙推倒警員，持安全帽攻擊員警後徒步逃逸，員警隨即對空鳴6槍警告，支援警力隨後趕到將李制伏，在提袋內查獲空氣長槍1把、彈匣3個、短刀1把，經初步鑑驗空氣長槍具殺傷力，訊後將他依槍炮彈藥刀械管制移送屏東地檢署偵辦，右手臂受傷的員警就醫後返所休養。

屏東內埔警分局昨晚在李姓男子提袋內起出空氣長槍1把、彈匣3個、短刀1把，經初步鑑驗空氣長槍具殺傷力，訊後將他依槍炮彈藥刀械管制移送檢方偵辦。記者潘欣中／翻攝
屏東內埔警分局昨晚在李姓男子提袋內起出空氣長槍1把、彈匣3個、短刀1把，經初步鑑驗空氣長槍具殺傷力，訊後將他依槍炮彈藥刀械管制移送檢方偵辦。記者潘欣中／翻攝

【中央社屏東縣15日電】

屏東內埔警分局2名員警昨晚在內埔鄉龍泉地區巡邏時，發現轄區李姓治安顧慮人口，上前盤查，李男推倒警員吳家宏並以安全帽攻擊，警方追捕過程中對空鳴6槍，最後將李男制伏。

內埔警分局偵查隊長張程湧今天向中央社記者表示，昨晚11時許，吳家宏與另一名警員在龍泉地區巡邏時，發現20多歲的李男騎著機車，腳踏板上載有疑似包裹槍支手提袋，於是上前盤查。

張程湧表示，警方查詢發現李男是槍砲治安顧慮人口，李嫌趁隙推倒警員吳家宏，並以安全帽攻擊後徒步逃逸，2名警員隨即對空共鳴6槍警告，支援警力到場後，以辣椒水將李嫌逮補到案。

警方在李嫌機車提袋內查獲空氣槍1把、彈匣3個、短刀1把，經初步鑑驗，空氣長槍具有殺傷力，警詢後，依槍炮彈藥刀械管制條例及妨害公務罪移送屏東地檢署偵辦。

警員吳家宏被推倒後，手部韌帶受傷，仍負傷追捕，警政署駐區督察林長春代表署長今天探視慰問吳家宏，並致贈慰問金新台幣3000元。

屏東縣

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