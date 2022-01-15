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去年詐欺案2.4萬件 財損金額50億元

聯合報 / 記者廖炳棋／台北即時報導

根據刑事警察局統計，近3年全般詐欺案件發生、財損數，呈現先降後升趨勢，其中去年全般詐欺案件近2萬4000件，較前年增加約5%，財損金額約新台幣50億餘元，較前年增加約20%，全般詐欺發生及財損數為近3年高峰。

刑事局指出，去年新冠肺炎疫情期間，多數民眾配合政府防疫措施，實行居家辦公並減少相關戶外活動，以致網路成為主要通訊管道，詐騙集團藉由網路拍賣平台、社群網站、交友軟體及手機簡訊等媒介實施詐騙。

警方疫情期間規劃掃蕩詐欺專案，統計去年查緝詐欺車手8358人、國內詐欺話務機房138件961人，查緝國內詐欺集團1230件1萬591人及查扣不法所得約2億4000萬餘元，較前年查緝詐欺車手5618人，增加2740人(+48.77%)、國內詐欺話務機房78件629人增加60件(+76.92%)332人 (+52.78%)及國內詐欺集團927件9263人，增加303件(+32.69%)1328人 (+14.34%)，查緝成果提升。

警方檢視去年間全般詐欺案類中，以「投資詐欺」發生及財損數成長 幅度最高，詐騙手法多是民眾在社群網站、交友軟體中遭歹徒搭訕，在各種話術或感情攻勢下邀約加入假投資網站，或以電話、簡訊或Line推薦飆股、未上市(櫃)股票，勸誘投資海外低價股，更冒用合法業者或財經專家學者名義誘騙民眾匯款，警方呼籲，民眾發現不明投資訊息，投資前請到「金管會及投信公會(SITCA)」網站，免費查詢投資網站是否經國內認證許可，另可在「165全民防騙臉書粉絲專頁」每周公布的假投資博弈網站參考（未經政府認證之網站可視為詐騙網站）。

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