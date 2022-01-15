通緝犯遇警踩油門逃 還想丟包女友跑10公尺就被逮
毒品通緝犯陳姓男子凌晨開車載女友遭警方查出車牌有異，因擔憂通緝身分被發現踩油門逃逸，途中撞上路邊5輛臨停轎車，又在新生高架橋下自撞。陳第一時間逃出，想丟包女友逃逸，跑了10公尺就被警方攔下。警方在車內發現毒品，詢後將他依毒品、公共危險罪嫌送辦。
台北市警大同分局寧夏派出所警員顏誌良、翁衣思，今天凌晨5點巡邏經過寧夏路，發現一輛黑色轎車形跡可疑，一查車號發現是協尋車輛，上前示意45歲陳姓駕駛停車，陳竟加速逃逸，2名警員騎車在後方緊跟監視。
陳往承德路方向逃，疑過太緊張，途中撞上5輛路邊臨停汽車，最後在新生高架橋下自撞，2名警員衝上前逮人。
陳當下想丟包女友逃逸，跑了10公尺就被警方壓倒在地，警方發現還有1名乘客從車內逃出，將通知他到案。陳的女友則卡在轎車右前座，被警方送醫。
警方在車內發現6包安非他命及吸食器、分裝袋及電子磅秤，陳坦承是他所有，詢後將陳依毒品、公共危險罪嫌送辦。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言