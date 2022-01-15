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通緝犯遇警踩油門逃 還想丟包女友跑10公尺就被逮

聯合報 / 記者蔡翼謙／台北即時報導

毒品通緝犯陳姓男子凌晨開車載女友遭警方查出車牌有異，因擔憂通緝身分被發現踩油門逃逸，途中撞上路邊5輛臨停轎車，又在新生高架橋下自撞。陳第一時間逃出，想丟包女友逃逸，跑了10公尺就被警方攔下。警方在車內發現毒品，詢後將他依毒品、公共危險罪嫌送辦。

台北市警大同分局寧夏派出所警員顏誌良、翁衣思，今天凌晨5點巡邏經過寧夏路，發現一輛黑色轎車形跡可疑，一查車號發現是協尋車輛，上前示意45歲陳姓駕駛停車，陳竟加速逃逸，2名警員騎車在後方緊跟監視。

陳往承德路方向逃，疑過太緊張，途中撞上5輛路邊臨停汽車，最後在新生高架橋下自撞，2名警員衝上前逮人。

陳當下想丟包女友逃逸，跑了10公尺就被警方壓倒在地，警方發現還有1名乘客從車內逃出，將通知他到案。陳的女友則卡在轎車右前座，被警方送醫。

警方在車內發現6包安非他命及吸食器、分裝袋及電子磅秤，陳坦承是他所有，詢後將陳依毒品、公共危險罪嫌送辦。

警方查出車上的安非他命、吸食器、分裝袋及電子磅秤。記者蔡翼謙／翻攝
警方查出車上的安非他命、吸食器、分裝袋及電子磅秤。記者蔡翼謙／翻攝
陳男在新生高架橋下自撞。記者蔡翼謙／翻攝
陳男在新生高架橋下自撞。記者蔡翼謙／翻攝
陳男在新生高架橋下自撞。記者蔡翼謙／翻攝
陳男在新生高架橋下自撞。記者蔡翼謙／翻攝

毒品 通緝 高架橋

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