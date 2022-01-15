聯亞生技執行副總涉內線交易 300萬元交保

聯亞。 圖／聯合報系資料照片 國內疫苗大廠聯亞生技及聯亞藥傳出員工違反證交法，新竹地檢署14日傳喚聯亞生技彭姓執行副總經理、傅姓處長等人到案，今天訊後分別以新台幣300萬元、100萬元交保。

新竹地檢署發布新聞稿指出，聯亞藥在民國110年6月下旬興櫃至8月間，股票價格出現異常波動，案件由新竹地檢署檢察官王遠志偵辦。

竹檢指出，經檢察官指示法務部調查局北部地區機動工作站蒐集相當事證後，昨天檢警持搜索票前往台北市、新北市、桃園市、苗栗縣、台中市、台南市等22處搜索，扣得相關文書、電磁紀錄與筆電等物。

竹檢表示，昨天同步傳喚聯亞生技公司彭姓執行副總經理、傅姓處長等管理階層及相關證人共17人到案說明，經8名檢察官漏夜訊問，已於今天凌晨結束。

竹檢表示，檢察官訊問後，認為彭男、傅女涉嫌違反證券交易法之內線交易罪嫌，犯嫌均屬重大，但無聲請羈押必要，檢察官諭知彭男300萬元、傅女100萬元交保，其餘到案的涉案人與證人均請回。