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購買毒品當過年存貨 看到警方想閃人反被逮

聯合報 / 記者廖炳棋／台北即時報導

台北市萬華警分局龍山派出所員警，日前下午巡邏時，在桂林路、梧州街口發現林姓男子 （46歲）原本要左轉梧州街，看見警察後立即直行，警方認為形跡可疑，上前攔查。

警方攔查後發現林男有毒品前科，神情緊張不安。警方先詢問林男何時出獄，現在從事什麼工作？隨後乾脆單刀直入阿莎力地詢問：「我就問你一句話，身上有沒有東西？」林男馬上神色一變，坦承並交付身上毒品海洛因與安非他命。

林男被逮後，供稱剛買完毒品要返回板橋住處就遇到警方，他因為月初剛領到薪水，想到快過年，就一次大量購買比較便宜，也能在家不用出門就可享用毒品，他購買4萬多元的毒品，打算自己施用；林男持有海洛因1包（毛重3.09克、淨重2.69克）、安非他命10包（總毛重26.51克、總淨重23.91克），訊後依毒品罪嫌移送台北地檢署偵辦。

林姓男子購買大量毒品打算過年享用，卻因為看到警方想閃人遭萬華警方逮捕。記者廖炳棋/翻攝
林姓男子購買大量毒品打算過年享用，卻因為看到警方想閃人遭萬華警方逮捕。記者廖炳棋/翻攝
林姓男子購買大量毒品打算過年享用，卻因為看到警方想閃人遭萬華警方逮捕。記者廖炳棋/翻攝
林姓男子購買大量毒品打算過年享用，卻因為看到警方想閃人遭萬華警方逮捕。記者廖炳棋/翻攝

毒品 警察 薪水

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