禾馨涉嫌詐保 柯文哲批「醫生別太愛賺錢」林思宏4點回嗆：做官囂張氣焰

禾馨營運長林思宏涉詐保遭約談。記者曾吉松／攝影 禾馨醫療集團爆發醫師集體詐保事件，爲配合孕婦的需求，把理賠給孕婦的危險金額提高，藉此詐取商業保險理賠金，不法獲利3千萬，刑事局約談營運長林思宏與4名涉案醫師。對此台北市長柯文哲說，太喜歡賺錢就走股票，不要當醫生，林思宏15日深夜則在臉書回嗆，認為柯市長評論仍在偵辦中的案件卻主觀認定有罪，顯然未經查證自由心證。

目前市面上有幾間醫療健康保險公司附有醫療契約，若是孕婦臨盆時遇到「危險狀態」，保險公司會依據不正常狀態生產，給予一定的理賠金，而禾馨被控藉此詐取保險理賠金，不法獲利3千萬，刑事局約談營運長林思宏與4名涉案醫師，台北地檢署昨晨依詐欺罪命林思宏500萬交保。

對此柯文哲則說，衛生局面對禾馨問題不會有壓力「我們是官府」，也說，太喜歡賺錢就走股票，不要當醫生，會生病的都是窮人，開醫院還要賺錢，這是趁火打劫，醫生的本質去搞醫美，在醫界不會是主流，醫生是要救人，不是要賺錢的，喜歡賺錢的不要當醫生。

而林思宏15日深夜則在臉書回嗆說，針對柯市長回應禾馨議題，對於案件卻直接主觀認定禾馨有罪，顯然未經查證自由心證做出四點回應。

四點包含，柯市長利用防疫記者會串通記者提問與防疫無關議題，對禾馨做出名譽上的毀損；衛生局遇到禾馨本來就不用有壓力，大家是一起合作的夥伴，但「我們官府這種狂妄的做官囂張氣焰」，個人建議柯市長還是用您選舉時說的謙卑人民公僕嗡嗡嗡為自居，而不是選上就換了心態。

另外生病的人不一定是窮人，富人也會生病，而且不要把人二分法的心態，再者產科醫師服務的對象是產婦，產婦是來生小孩，是開心的事沒有生病不是病人，再者，不管有錢沒錢窮人富人，每個人都有選擇吃牛肉麵或陽春麵的權利；在柯市長口中搞醫美、搞這種在醫界都不是主流，那請問主流是什麼？職業不分貴賤，打掃清潔阿姨就比「外科加護病房不開刀的外科教授賤嗎？」。