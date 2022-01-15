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網拍演唱會門票都是假 夫妻檔詐騙百人藏旅館續騙被逮

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導

台南市警局刑事警察大隊科技犯罪偵查隊據報轄內民眾遭假網拍詐欺案，循線查得李姓男子、余姓女子夫妻檔涉有重嫌，清查遭其詐騙被害人超過100人，不法獲利新臺幣50萬餘元，12日前往高雄逮捕2嫌，在租住旅館查獲假網拍詐欺案電磁紀錄、手機、筆記型電腦、第二級毒品安非他命1包（毛重0.67公克）、針筒及吸食器等證物，建請法院羈押2嫌獲准，現由科技犯罪偵查隊擴大偵辦中。

據了解，李男30歲，余女，38歲，都是，高雄市人，夫妻檔均因詐欺罪嫌分別被法院、地檢署通緝中，均是通緝犯身分。

科技犯罪偵查隊調查發現，李姓夫妻檔是在臉書及拍賣網站，申請不同假帳號，以買空賣空等手法販售演唱會門票及住宿券等票券，對被害人進行詐騙。嫌犯2021年底得知遭檢、院通緝後，即搬離住處開始逃亡，並以他人名義匿蹤於旅館，且居住數日後馬上更換旅館，以逃避警方查緝。

經半個月蒐證，認時機成熟進行查緝，2022年1月12日晚上8時23分及54分，在高雄市新興區六合二路等地查緝夫妻檔到案，赫然發現該夫妻檔正在網路持續行騙，除立即查扣假網拍詐欺證物外，另查獲李嫌持有第二級毒品及吸食工具等證物，後續以嫌犯居無定所，有逃亡事實，且反覆實施同一犯罪之虞等事由，建請法院羈押2嫌獲准，現由科技犯罪偵查隊擴大偵辦中。

市刑大隊長林宏昇呼籲，網路購物定要小心，勿相信過於低價或來路不明的產品，以免受騙。有任何問題及情資，請隨時撥打165反詐騙專線資詢或撥打110報案，共同維護治安。

詐騙夫妻檔被移送偵辦。記者吳淑玲／翻攝
詐騙夫妻檔被移送偵辦。記者吳淑玲／翻攝
警方在夫妻租屋旅館查獲2人持續行騙。記者吳淑玲／翻攝
警方在夫妻租屋旅館查獲2人持續行騙。記者吳淑玲／翻攝
台南警方在高雄查獲李男到案。記者吳淑玲／翻攝
台南警方在高雄查獲李男到案。記者吳淑玲／翻攝
查扣作案用電腦、手機及毒品、吸食工具。記者吳淑玲／翻攝
查扣作案用電腦、手機及毒品、吸食工具。記者吳淑玲／翻攝

詐欺 詐騙

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