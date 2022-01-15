閉眼亂刀活活砍死老婆 頭骨都破裂…桃園狠夫遭收押

桃園葉姓男子和同姓葉的妻子近因金錢大吵，葉男13日情緒失控持菜刀猛剁對方頭，連續數刀硬砍破妻子頭顱害她慘死；法院認為，葉犯後清洗血跡，自稱「閉著眼亂砍」，所犯重罪有逃亡、滅證之虞，今凌晨依殺人罪嫌將他收押但未禁見。

桃園地院認為，葉男警訊問坦承持刀砍殺妻子等客觀行為，並有相關證人證述、現場勘察採證報告、蒐證照片、監視錄影畫面等，所犯殺人罪嫌重大。另據葉說法，可見他沒主動報警自首，而是欲自戕了結生命逃避查緝，面臨殺人重罪追訴，趨吉避凶逃避刑責本是人性，葉又有逃避舉措，認為有逃亡之虞。

法院再審酌他攻擊妻子手法，是閉上眼隨意揮砍，並未特別針對死者那個部位，疑似想抗辯一開始並無故意致妻子於死，但葉女頭部被攻擊至顱骨破裂，身上又有多處刀傷、大量出血，部分傷勢深及見骨，可見葉案發時下手力道強大。

此外，經採證屋內多處有噴濺血跡，但案發廚房地板血跡已遭清潔，葉女更從廚房被移至臥室床上，可見葉行凶後確有破壞現場、湮滅跡證行為，有湮滅證據之舉。