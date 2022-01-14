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桃園狠男為錢暴怒殺妻 菜刀連續猛砍破頭骨害慘死

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園葉姓男子和同姓葉的妻子近期常因金錢問題吵架，葉男昨情緒失控持菜刀猛剁對方頭，連續數刀硬生生砍破妻子頭顱害她慘死，葉犯後一度灌酒、自殘，最後環抱妻子屍身在旁昏睡。警方獲報緊急破門，驚見葉女倒臥血泊明顯死亡，葉男經戒護送醫今坦承殺妻，警方已依殺人罪嫌移送。

八德分局調查，昨接獲葉男親友報案，表示葉突然說「我殺了人了，現在要自我了斷」，隨後就失聯不見，警方緊急透過GPS定位找到人，傍晚5點多破門進入葉和妻子租屋處，一進臥室，發現葉女全身是血沒了呼吸心跳，葉則側身環抱抱著她遺體。

消防到場發現，葉女明顯死亡，遺體僵硬出現屍斑，研判至少死亡約3至5小時，警方初步勘驗發現，葉女頭部多處刀傷，且遭人用尖銳刀具集中在同一部位連砍數刀，明顯就是猛力反覆砍了數刀，連頭骨都硬生生被砍破，全身四肢也有大小刀傷。

當時葉男全身酒味泥醉不醒，雙手腕也各有約7公分刀傷，警方先將他戒護送醫，今下午待他意識穩定後再詢問做筆錄；葉坦承殺人，表示因金錢觀念和老婆不合，辯稱昨大吵後妻子先拿家中菜刀要殺他，自己搶過來後才將她砍死。

警方調查，葉和妻子都是菲律賓華僑，沒有小孩，來台多年均取得中華民國身分證，葉男還說，原本作案後想自我了斷，才會灌酒壯膽，但最終仍下不了手就昏睡一旁。

警方採集凶刀指紋、比對血跡等，認定葉男犯嫌重大，今依殺人罪嫌將他移送桃園地檢署偵辦，外勤檢察官相驗後排定下周一解剖釐清死因，另檢方複訊後也預計將葉男向法院聲請羈押。

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警方依殺人罪嫌將葉男移送法辦。記者曾健祐／翻攝
警方依殺人罪嫌將葉男移送法辦。記者曾健祐／翻攝

殺人 桃園 檢察官

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