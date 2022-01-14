稱時代力量黨工持毒 王浩宇這次又遭法院判賠15萬元

桃園市前議員王浩宇曾爆料時代力量黨工林效先持毒案，一再指述王持毒，已經被法院判應賠林40萬元；後來該案林效先獲檢方不起訴，王卻又在臉書繼續稱「確實有這件事」、「確實發現大量毒品」等，法院認為王身為公眾人物，卻發表不實言論讓民眾誤導，這次再判他應賠林15萬元，可上訴。

林效先主張，他前為時代力量的專員，因基隆憲兵隊2018年3月27日搜索他的租屋處，扣得疑似毒品「蘑菇」、「Dragon's Dymamitr」等物，依毒品罪嫌將他移送台北地檢署偵辦。但刑事案件偵查中時，王浩宇未經查證就在臉書、媒體批評他及政黨，該部分已法院已判王賠償25萬元。

林效先說，王浩宇明知他該案件經檢察官不起訴，內容也寫到「財政部關稅署台北關查獲的毒包裹之收件人非林的姓名」、「林的租屋處查獲物品經鑑定未含毒品成分」等。

但王浩宇又在2019年、2020年間多次在臉書發表「後來也證實有這件事，就只是證據不足不起訴而已。但確實有這件事。」、「我說的從頭到尾都是事實。」、「確實也有發現毒郵票等大量毒品，證明我說的話早有所本。」

以及「刑案發生的經過，包含查獲多少毒品等等，我手邊有當初的判決書，都跟我當初所述完全一致。」、「警方確實有找到二級毒品，但最後因為證據不足不起訴。」、「此刑事案件是真實存在、真的有找到毒品、也真的在他的租屋處。」

林認為，王斷章取義張貼該不起訴處書「移送意旨」的部分，還曲解為檢察官調查後的認定結果，造成視聽大眾誤解仍評價他是吸毒、販毒者，侵害他的之名譽，造成他精神上受有痛苦，對王求償精神慰撫金40萬元。

王浩宇抗辯稱，他的言論都沒指名道姓，一般人無從知悉所指涉何人，沒有貶損林的社會評價。且他是針對時力政黨處理毒品案件的態度表示個人見解、立場，屬於主觀價值判斷，且林效先屬公眾人物，自己對可受公評事件發表意見，沒用偏激不堪言詞，應是善意評論，主張駁回。

桃園地院審酌，王浩宇PO文雖有摻雜個人評論，但其餘內容仍明顯涉及事實的陳述，並非單純意見表達，另根據台北地檢不起訴認定，林住家沒查獲毒品，但王既已知情，仍發表該言論，屬於發表不符事實的言論。

另外，王在臉書評論的基礎都是刑事案件為前提，參雜事實陳述、意見表達，自不能因部分言論內容屬意見表達，即可謂有關事實陳述部分亦無真偽可言，且王已知發表言論不實，仍要發表，就應負損害賠償責任。