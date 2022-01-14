快訊

長榮另發獎金感謝海勤 李船長證實已入帳：心懷感激

直播／銀行群聚！再增6本土 指揮中心2時記者會

高雄男疑心虛警車前加速闖紅燈 警前後包夾認栽

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導

高雄市一名鄭姓男子今天凌晨行經仁武區八德南路口，疑因見到員警巡邏車一時心虛，連闖多個紅燈，仁武警分局員警追近2公里以包夾方式要求鄭男下車，才在鄭男車上搜出一個內含愷他命粉末的K盤，警詢後依毒品危害防治條例、公共危險罪嫌送辦。

據了解，鄭男（39歲）今天凌晨3時許駕車行經仁武區八德南路，疑見到巡邏車，心虛加速闖紅燈想躲避警方查緝，可疑動作卻引員警注意，鳴笛跟上鄭男轎車，以擴音器要求靠邊停下受檢，鄭男不停車還加速往仁武方向逃逸，雙方追逐近2公里，鄭男連闖4、5個紅燈。

直到另一輛巡邏車支援抵達，2台巡邏車前後包夾，鄭男見逃不了，只能靠邊下車配合，警方上前將鄭男壓制在地後，在鄭男車上搜出內含愷他命的K盤一個，詢後依毒品危害防制條例、公共危險罪嫌移送橋頭地檢署偵辦。

仁武警分局提醒，毒品犯罪是影響社會治安源頭，為現階段治安重點工作，仁武分局將持續溯源擴大偵辦。民眾如發現毒品案件，請勇於向警方檢舉，共同維護美好家園。另高雄去年街頭暴力妨害秩序案件共152件，相較前年減少126件，減少45.3%。暴力犯罪及槍擊案件除降低發生，也全數偵破。

高雄市一名鄭姓男子疑因車上有愷他命毒品，見警車經過心虛闖紅燈，警追近2公里路逮人。記者陳玫伶／翻攝
高雄市一名鄭姓男子疑因車上有愷他命毒品，見警車經過心虛闖紅燈，警追近2公里路逮人。記者陳玫伶／翻攝
高雄市一名鄭姓男子疑因車上有愷他命毒品，見警車經過心虛闖紅燈，警追近2公里路逮人。記者陳玫伶／翻攝
高雄市一名鄭姓男子疑因車上有愷他命毒品，見警車經過心虛闖紅燈，警追近2公里路逮人。記者陳玫伶／翻攝

毒品 槍擊

延伸閱讀

高雄左營工地疑傳爆炸 2工人送醫 10多年前是加油站

高雄國際貨櫃藝術節照耀愛河灣 探索生活新宇宙

2022高雄跨年晚會攜手業界 首創雙無線、雙製播！

闖紅燈、違停通通抓　台南3處新設科技執法2月上路

相關新聞

禾馨醫院涉詐保千萬 營運長林思宏北檢複訊

曾捲入新冠疫苗偷打事件的禾馨醫療集團爆出詐保事件。台北地檢署查出，禾馨醫院配合孕婦的需求「客制化醫療單據」，把理賠給母親...

高雄男疑心虛警車前加速闖紅燈 警前後包夾認栽

高雄市一名鄭姓男子今天凌晨行經仁武區八德南路口，疑因見到員警巡邏車一時心虛，連闖多個紅燈，仁武警分局員警追近2公里以包夾...

林秉樞交給檢察官的雲端密碼是錯的 想交保再踢鐵板

男子林秉樞家暴前女友、立法委員高嘉瑜，遭裁定羈押禁見，林聲請具保停止羈押，但新北地方法院駁回。林提抗告，台灣高等法院今駁...

涉擄大咖「遊戲商」未遂 竹聯幫弘仁會長遭聲押

竹聯幫仁堂旗下「弘仁會」與北部地區1名郭姓「遊戲商」有糾紛，去年計畫押走郭男協商債務清償，但遭郭男掙脫，另因投資問題被桃...

禾馨涉助孕婦詐保 檢扣300份病歷

知名禾馨醫療集團被檢舉涉協助孕婦以「非自願」剖腹產詐取商業保險理賠金，台北地檢署昨指揮刑事局搜索禾馨旗下五家診所，約談營...

樓房藏大麻農場 警方搗破

四十二歲陳姓男子從貨運行離職，在台南租樓房種植大麻，被高雄市警方接獲檢舉越轄查獲，搜出二五八株大麻活株、八包毒咖啡包，和...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。