高雄男疑心虛警車前加速闖紅燈 警前後包夾認栽

高雄市一名鄭姓男子今天凌晨行經仁武區八德南路口，疑因見到員警巡邏車一時心虛，連闖多個紅燈，仁武警分局員警追近2公里以包夾方式要求鄭男下車，才在鄭男車上搜出一個內含愷他命粉末的K盤，警詢後依毒品危害防治條例、公共危險罪嫌送辦。

據了解，鄭男（39歲）今天凌晨3時許駕車行經仁武區八德南路，疑見到巡邏車，心虛加速闖紅燈想躲避警方查緝，可疑動作卻引員警注意，鳴笛跟上鄭男轎車，以擴音器要求靠邊停下受檢，鄭男不停車還加速往仁武方向逃逸，雙方追逐近2公里，鄭男連闖4、5個紅燈。

直到另一輛巡邏車支援抵達，2台巡邏車前後包夾，鄭男見逃不了，只能靠邊下車配合，警方上前將鄭男壓制在地後，在鄭男車上搜出內含愷他命的K盤一個，詢後依毒品危害防制條例、公共危險罪嫌移送橋頭地檢署偵辦。