高雄男疑心虛警車前加速闖紅燈 警前後包夾認栽
高雄市一名鄭姓男子今天凌晨行經仁武區八德南路口，疑因見到員警巡邏車一時心虛，連闖多個紅燈，仁武警分局員警追近2公里以包夾方式要求鄭男下車，才在鄭男車上搜出一個內含愷他命粉末的K盤，警詢後依毒品危害防治條例、公共危險罪嫌送辦。
據了解，鄭男（39歲）今天凌晨3時許駕車行經仁武區八德南路，疑見到巡邏車，心虛加速闖紅燈想躲避警方查緝，可疑動作卻引員警注意，鳴笛跟上鄭男轎車，以擴音器要求靠邊停下受檢，鄭男不停車還加速往仁武方向逃逸，雙方追逐近2公里，鄭男連闖4、5個紅燈。
直到另一輛巡邏車支援抵達，2台巡邏車前後包夾，鄭男見逃不了，只能靠邊下車配合，警方上前將鄭男壓制在地後，在鄭男車上搜出內含愷他命的K盤一個，詢後依毒品危害防制條例、公共危險罪嫌移送橋頭地檢署偵辦。
仁武警分局提醒，毒品犯罪是影響社會治安源頭，為現階段治安重點工作，仁武分局將持續溯源擴大偵辦。民眾如發現毒品案件，請勇於向警方檢舉，共同維護美好家園。另高雄去年街頭暴力妨害秩序案件共152件，相較前年減少126件，減少45.3%。暴力犯罪及槍擊案件除降低發生，也全數偵破。
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