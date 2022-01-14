涉擄大咖「遊戲商」未遂 竹聯幫弘仁會長遭聲押

竹聯幫仁堂旗下「弘仁會」與北部地區1名郭姓「遊戲商」有糾紛，去年計畫押走郭男協商債務清償，但遭郭男掙脫，另因投資問題被桃園「黑人家族」占便宜，擄走黃姓二當家要求返還本金，被刑事局認定暴力討債，前晚拘捕綽號「小阿閎」的會長林聖閎及胞弟到案，台北地檢署漏夜偵訊後，認為林聖閎有逃亡串證之虞，向法院聲請羈押，雙胞胎弟弟「小阿傑」10萬交保。

檢警蒐證指出，「弘仁會」因與郭男有金錢往來等諸多牽扯，去年11月指派多名小弟到內湖要「請」郭男上車，郭男認為對方來者不善，旋即掙脫落跑，刑事局認定林聖閎策畫教唆擄人未遂，但林聖閎偵訊時否認相關指控，強調去找郭男的人與他毫無關聯。

據調查，「弘仁會」除了在雙北地區組織龐大，近年也發展「南向政策」，拉攏台南角頭開設分會，今年3月台南關子嶺有名身價上億的女組頭，在下山途中遭兩輛車前後包夾，7名惡煞持刀棍砸車，打傷保鑣強行帶走女組頭，逼簽3千萬本票才獲釋，雙方的糾紛是與賭球版而起。

由於「弘仁會」事後沒拿到錢，又被警方警方登門逮人，高層開會後決定報復，查出女組頭躲到新母親住處，指示小弟前往開槍、丟擲手榴彈警告，犯後1小時就帶槍投案，被認為是有計畫性犯案。

「弘仁會」去年農曆年期間，因與桃園在地幫派「黑人家族」二當家黃姓男子的女兒，有筆上億元債務糾紛，「弘仁會」不滿黃女仗著父親的影響力黑吃黑，打算押走黃女談判要回投資款，後因計畫有變，最後「請走」黃男要求代為返還款項，黃男答應償還5千萬，獲釋後只付了2千萬就沒下文，但「弘仁會」也沒再找對方討錢。

檢警前晚兵分多路在雙北等地逮捕林聖閎及弟弟共12人，起出空氣長槍1把、價值約200萬元的AP手錶1支及現金等贓證物。