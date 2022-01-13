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林姿妙遭廉政署約談 相關人士晚間抵地檢接受調查

中央社 / 宜蘭縣13日電

宜蘭縣長林姿妙今天遭廉政署約談，檢方指揮搜索縣政府等30餘處所，第一批案件相關人員晚間抵達宜蘭地檢署，配合後續調查。

宜蘭檢方向台灣宜蘭地方法院聲請搜索票獲准，今天上午指揮法務部廉政署前往宜縣府、羅東鎮公所等相關30餘處所搜索，並約詢林姿妙、縣府地政處長楊崇明等相關人員到案，釐清案情。全部搜索行動已於下午1時許結束，部分關係人士送往廉政署接受初步約談。

據了解，遭約詢的縣府人士除了林姿妙與楊崇明之外，建設處代理處長吳朝琴、交通處長黃志良與秘書處長曾成陽，也都被帶走約談。

廉政署一早也派員到羅東鎮長吳秋齡辦公室，直到上午11時許才離開。公所主管不清楚案情和偵辦方向，也聯繫不上吳秋齡。

晚間10時許，黃志良與相關人員抵達宜蘭地檢署，配合檢方後續調查。

宜蘭 林姿妙 羅東

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