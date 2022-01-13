行車糾紛遭飆罵並聽到槍響 中警盤查竟發現「辣椒槍」

台中張男日前晚間開車返家，於神岡區與一輛白色自小客車會車，雙方未碰撞，但對方卻搖下車窗飆罵，並傳出疑似開槍的爆裂聲；經警方調查，該男使用的是「辣椒槍」，只會噴出辣椒水，未違反槍砲刀械管制辦法，但因被害人提告恐嚇，依恐嚇罪嫌移送至台中地檢署偵辦。

張男昨日晚上20時許開車返家，行經神岡區昌平路五段時，與1輛白色自小客車會車，雙方並未發生碰撞，但對方卻搖下車窗飆罵，接著現場就傳出疑似開槍的爆裂聲，嚇得他趕緊回家，並報警處理。

豐原分局社口所所長鄭誌銘獲報後，立即率線上警力及偵查隊到場處理，但並未發現遺留爆裂聲響的物品，於是調閱監視器，以車追人，於豐原區廟東夜市前，發現張嫌(40歲)。