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行車糾紛遭飆罵並聽到槍響 中警盤查竟發現「辣椒槍」

聯合報 / 記者劉柏均／台中即時報導

台中張男日前晚間開車返家，於神岡區與一輛白色自小客車會車，雙方未碰撞，但對方卻搖下車窗飆罵，並傳出疑似開槍的爆裂聲；經警方調查，該男使用的是「辣椒槍」，只會噴出辣椒水，未違反槍砲刀械管制辦法，但因被害人提告恐嚇，依恐嚇罪嫌移送至台中地檢署偵辦。

張男昨日晚上20時許開車返家，行經神岡區昌平路五段時，與1輛白色自小客車會車，雙方並未發生碰撞，但對方卻搖下車窗飆罵，接著現場就傳出疑似開槍的爆裂聲，嚇得他趕緊回家，並報警處理。

豐原分局社口所所長鄭誌銘獲報後，立即率線上警力及偵查隊到場處理，但並未發現遺留爆裂聲響的物品，於是調閱監視器，以車追人，於豐原區廟東夜市前，發現張嫌(40歲)。

警上前盤查，張嫌坦承持有「辣椒槍」，因行車糾紛在現場擊發，警隨即查扣證物並帶回偵辦；據了解，辣椒槍只會噴出辣椒水，不具殺傷力，未違反槍砲刀械管制辦法，但因被害人提告恐嚇，依恐嚇罪嫌移送至台中地檢署偵辦。

警上前盤查，張嫌坦承持有「辣椒槍」，因行車糾紛在現場擊發，警隨即查扣證物並帶回偵辦。記者劉柏均／翻攝
警上前盤查，張嫌坦承持有「辣椒槍」，因行車糾紛在現場擊發，警隨即查扣證物並帶回偵辦。記者劉柏均／翻攝
警方表示，辣椒槍不具殺傷力，並未違反槍砲刀械管制辦法。記者劉柏均／翻攝
警方表示，辣椒槍不具殺傷力，並未違反槍砲刀械管制辦法。記者劉柏均／翻攝

恐嚇 監視器

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