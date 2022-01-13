高顏值警官假扮搶匪 防搶演練釣出一堆媒人

春節即將到來，警方照例舉辦防搶演練，彰化縣溪湖警分局由兩名員警扮演情侶搶匪，進入中小企銀埔心分行行搶，情節逼真，在分行內的民眾還以為真發生搶案。等「搶匪」落網被捕，眾人見是高顏值警官，消息傳遍地方，也為防搶演練宣傳效果加分。

「統統不要動，不然開槍了！錢趕快交出來放進袋子。」中小企銀埔心分行今天出現兩名狀似情侶的搶匪，分行行員假裝配合，暗中按下連線警鈴，當搶匪拿到裝錢的袋子跑出分行大門，被趕到的員警制伏，雙雙押上警車。

分行內當時有民眾辦理金融業務，被「搶劫」這一幕嚇到，或坐或站在原位不敢動，搶匪出了分行大門被捕，民眾驚甫未定的問「是真的搶劫嗎？」當金融機構防搶暨攔截圍捕演練結束，兩名扮演情侶搶匪的警官回到分行，鬆了一口氣的民眾仔細看兩名戴口罩的假強盜都眉清目秀，發現是高顏值警官，當下問「嗯知結婚未？」