高顏值警官假扮搶匪 防搶演練釣出一堆媒人
春節即將到來，警方照例舉辦防搶演練，彰化縣溪湖警分局由兩名員警扮演情侶搶匪，進入中小企銀埔心分行行搶，情節逼真，在分行內的民眾還以為真發生搶案。等「搶匪」落網被捕，眾人見是高顏值警官，消息傳遍地方，也為防搶演練宣傳效果加分。
「統統不要動，不然開槍了！錢趕快交出來放進袋子。」中小企銀埔心分行今天出現兩名狀似情侶的搶匪，分行行員假裝配合，暗中按下連線警鈴，當搶匪拿到裝錢的袋子跑出分行大門，被趕到的員警制伏，雙雙押上警車。
分行內當時有民眾辦理金融業務，被「搶劫」這一幕嚇到，或坐或站在原位不敢動，搶匪出了分行大門被捕，民眾驚甫未定的問「是真的搶劫嗎？」當金融機構防搶暨攔截圍捕演練結束，兩名扮演情侶搶匪的警官回到分行，鬆了一口氣的民眾仔細看兩名戴口罩的假強盜都眉清目秀，發現是高顏值警官，當下問「嗯知結婚未？」
事後消息傳開，溪湖鎮有校長及民代打聽這兩名警官，得知巡官陳秉威、賴真妮未婚，進一步打探「有沒有對象？」溪湖警分局為避免「物化女性」，希望外界把焦點放在年關前提升員警強化接獲報案時反應效能及逮捕嫌犯能力，及金融機構員工緊急應變，不過溪湖地方人士都因這兩名警員高顏值，對這次防搶演練印象格外深刻。
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