快訊

仁愛聯醫染疫護理師Ct值曝光 曾赴北市公館餐廳用餐

老姊妹花疑「忘下車」急跳火車 八旬婦被拖行驚悚畫面曝

聽新聞
test
0:00 / 0:00

設老千局詐賭夜店富二代 北市刑大逮竹聯明仁會份子

聯合報 / 記者廖炳棋／台北即時報導

自稱竹聯幫明仁會成員的陳姓男子（26歲），佯裝富二代在夜店混跡，搭訕其他富二代交朋友，再找這些朋友一起去賭博，實際上是設老千局詐賭，等富二代輸錢後押人囚禁，拍裸照或「自己來」的不雅照，要脅被害人家屬拿錢贖人，至少三名富二代受害，其中兩人拿錢贖人，不法金額五百多萬元，台北市刑大接獲線報，日前逮捕陳男及其同夥共10人。

陳嫌除自稱是幫派成員，還強調是明仁會要角「京葵」乾弟，他在夜店觀察出手闊綽的富二代，鎖定目標後靠近攀談搭訕。

與對方逐漸熟悉後，再設老千局賭博。陳姓富二代被設局詐賭，慘輸4千萬賭債，被拍下不雅影片後被囚禁，家屬拿出167萬贖人；白姓被害人輸了6百多萬元，但家屬拒絕付錢，陳嫌最後放人。王姓富二代被設局欠下1千8百萬賭債，家屬拿4百萬贖人。

台北市刑大去年11月初鎖定陳嫌等10人，日前埋伏逮人，起獲逼簽的本票、和解書、警棍、辣椒水、手銬等證物，訊後依組織、恐嚇、妨害性自主、妨害自由、傷害以及詐欺等罪嫌送辦。

台北市刑大接獲線報，逮捕設局詐賭夜店富二代的陳男及其同夥共10人。記者廖炳棋/翻攝
台北市刑大接獲線報，逮捕設局詐賭夜店富二代的陳男及其同夥共10人。記者廖炳棋/翻攝
台北市刑大接獲線報，逮捕設局詐賭夜店富二代的陳男及其同夥共10人。記者廖炳棋/翻攝
台北市刑大接獲線報，逮捕設局詐賭夜店富二代的陳男及其同夥共10人。記者廖炳棋/翻攝

富二代 賭博 北市

延伸閱讀

竹聯幫成員暴力討債強拍裸照 北市警逮8嫌

領頭羊走到顛峰上不去 這四地房價全追上來了

議員指接種站太少 北市規劃醫院診所可預約施打

議員質疑北市疫苗量能六都倒數 蔡炳坤：北市反應最快

相關新聞

捲入土地開發弊案 宜蘭縣長林姿妙正在廉政署偵訊中

宜蘭地檢署今天指揮法務部廉政署以羅東土地開發涉犯貪汙治罪條例等案由，搜索宜蘭縣長林姿妙官邸、辦公室、縣府地政處、羅東鎮公...

影／男童遭柔道教練摔死 媽媽請求教練等賠償1803萬

台中市7歲黃姓學童去年上柔道課時，遭教練何聰樂等重摔致死，檢察官將何起訴，被害黃童的媽媽今天上午到台中地院遞狀請求民事損...

女乘客遭襲臀2次求救列車長因交班遭拒 台鐵致歉將究責

一名女性乘客近日在Dcard上發文，指自己傍晚搭乘火車時遭到陌生男子騷擾，該男子碰觸她臀部不只一次，決定提告。未料請列車...

設老千局詐賭夜店富二代 北市刑大逮竹聯明仁會份子

自稱竹聯幫明仁會成員的陳姓男子（26歲），佯裝富二代在夜店混跡，搭訕其他富二代交朋友，再找這些朋友一起去賭博，實際上是設...

涉黑人家族、女組頭擄人案 竹聯弘仁會長林聖閎被拘捕

刑事局追查桃園市幫派黑人家族黃姓成員、台南市林姓女組頭被擄案，懷疑與竹聯幫仁堂弘仁會長林聖閎有關，昨天掃蕩該集團拘捕林等...

唐鋒股票又遭市場派炒作 調查局搜索約談5人

調查局台北市調查處獲報，指股市作手陳鈺麟在2018年間，以相對成交方式，拉抬上櫃公司唐鋒股價，藉此製造股票交易活絡之表象，涉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。