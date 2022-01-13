設老千局詐賭夜店富二代 北市刑大逮竹聯明仁會份子

自稱竹聯幫明仁會成員的陳姓男子（26歲），佯裝富二代在夜店混跡，搭訕其他富二代交朋友，再找這些朋友一起去賭博，實際上是設老千局詐賭，等富二代輸錢後押人囚禁，拍裸照或「自己來」的不雅照，要脅被害人家屬拿錢贖人，至少三名富二代受害，其中兩人拿錢贖人，不法金額五百多萬元，台北市刑大接獲線報，日前逮捕陳男及其同夥共10人。

陳嫌除自稱是幫派成員，還強調是明仁會要角「京葵」乾弟，他在夜店觀察出手闊綽的富二代，鎖定目標後靠近攀談搭訕。

與對方逐漸熟悉後，再設老千局賭博。陳姓富二代被設局詐賭，慘輸4千萬賭債，被拍下不雅影片後被囚禁，家屬拿出167萬贖人；白姓被害人輸了6百多萬元，但家屬拒絕付錢，陳嫌最後放人。王姓富二代被設局欠下1千8百萬賭債，家屬拿4百萬贖人。