涉黑人家族、女組頭擄人案 竹聯弘仁會長林聖閎被拘捕

刑事局追查桃園市幫派黑人家族黃姓成員、台南市林姓女組頭被擄案，懷疑與竹聯幫仁堂弘仁會長林聖閎有關，昨天掃蕩該集團拘捕林等12人，均否認涉案，詢後依擄人勒贖、組織犯罪防制條例等罪嫌移送台北地檢署複訊。

據調查，去年2月黑人家族成員黃姓男子開車訪友，被車輛撞擊圍堵後拉下車囚禁6天，傳出毒品糾紛引起，付5千萬元贖金獲釋；隔月，林姓女組頭到宮廟拜拜，座車遭車輛夾擊後遭擄6天，據聞雙方有博弈債務糾紛，逼簽3千萬元本票才放人。

警方懷疑綽號「小阿閎」的弘仁會長林聖閎（37歲）涉案，且該集團成員涉及去年3月在台北市林森北路某酒店丟擲土製爆裂物，並在新北市三重區經營詐騙機房，以美女圖透過LINE交友行騙。另外，林的胞弟擔任北市市民大道某科技公司負責人，警方不排除是替集團洗錢的空殼公司。

刑事局偵四大隊第二隊長期蒐證，昨天在台北、新北拘提6人，其中林聖閎在新北永和區友人住處被捕，並搜索機房逮捕6人。