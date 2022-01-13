為得到友誼跟著吸毒 更生人從宗教看見晨曦之光

一群加起來戒毒失敗上千次的更生人，經由信仰翻轉人生，今天在彰化縣員林地政事務所展出畫作；油畫「半天貓」的繪畫者陳姓更生人53歲，吸毒40年，一半的人生在監獄度過，他感慨的說，不要為了得到同儕接納去沾染毒品，吸毒毀了自己的一生，無人可補償，非常不值得。

「清新學苑－晨曦之光聯展」今天在員林地政事務所一樓文化藝廊開幕，在辦公大廳展出23幅油畫和壓克力畫，另有兩幅非更生人的書法作品助展。員林地政事務所主任陳易宏表示，有一次參觀畫家趙宗宋的畫展，巧遇畫家陳俞妏，聊起員林地政事務所常年舉辦畫展及清新學苑學員學畫的事，促成今天清新學苑學員到員林市展覽。

更生保護會清新學苑的9名學員今天出席「晨曦之光聯展」開幕典禮，45歲陳姓更生人說，就讀國中時一因好奇吸食安非他命，吸毒兩年多「升級」到海洛因，坐牢5次近10年，父母在他35歲前相繼去世，最期盼的是他能戒毒重新做人，可是父母在世都沒盼到。

「得到上帝的救恩，使得我的靈甦醒，對未來才有盼望。」陳姓更生人說，後來接觸基督教清新學苑，讀聖經、聽牧師講上帝與耶蘇之愛，他深受感動和啟發，有了擺脫毒品控制的力量，不再被毒品捆綁，他從信仰耶蘇看見自己的未來，對未來有期盼，覺得很對不起已逝父母，已婚的他一定會當子女的榜樣，當一個對社會有用的人。

53歲陳姓更生人家住新竹，國一時為了得到同儕認同，跟著學長一起注射速賜康，因速賜康「斷貨」，朋友聲稱吸食海洛因可以戒掉速賜康，他信以為真，染上更難戒的毒癮，吸毒近40年，進出監獄10多次，「下定決心」戒毒不知幾次，只有這次在基督教人員陪伴下，他度過一次次痛苦不堪的毒癮戒斷期，有不一樣的人生。

新竹市的陳姓更生人感謝家人不離不棄，始終等著他回頭，他以自身慘痛經驗提醒年輕人不要為了尋求同儕認同和接納去沾染毒品，得到一時的友誼，賠上人生最精華歲月，非常不值得，如果必要，應鼓起勇氣當「吹哨者」揭發校園販毒，避免更多學生受害。

黃姓更生人56歲，40歲那年工作和感情都不順遂，藉著吸毒逃避現實生活的挫折，從安非他命吸到海洛因，敗光500多萬元家產還身繫囹圄、六親不認；黃姓更生人表示，他透過朋友認識清新學苑，原本不相信宗教有戒毒的力量，了解之後，他領悟戒毒要從內心開始戒除，戒菸、戒酒、不講髒話、戒除不良習慣，他戒毒成功後，親友的關心都回來了。

指導清新學苑學員作畫的畫家陳俞妏展出「 晨曦之光」等8幅畫作，她引用聖經羅馬書13:12「黑夜已深，白畫將近；我們就當脫去暗昧的行為，帶上光明的武器。」勉勵更生人從宗教信仰重建信心和勇氣，戒除不良行為和習慣，迎向光明的人生。