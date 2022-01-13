竹聯幫成員暴力討債強拍裸照 北市警逮8嫌

以竹聯幫明仁會成員陳姓男子為首的犯罪集團，涉嫌於夜店尋找被害人後再誘騙詐賭，以及凌虐毆打和拍裸照逼迫被害人簽本票還債，北市警方獲報追查並發動3波掃蕩行動逮8嫌送辦。

台北市警察局刑事警察大隊今天舉行記者會，偵七隊長許永益表示，日前獲報得知有幫派犯罪集團暴力討債且強拍被害人裸照情事，為徹底瓦解不法犯罪組織，立即和市警局文山第一分局、刑事局及台北憲兵隊共組專案小組偵辦。

經專案小組深入調查蒐證發現，此犯罪集團是先於夜店尋覓搭訕被害人後，再伺機將其灌醉並帶往幫派聚集場所，誘騙參與「妞妞、天九牌」賭博，以俗稱殺大豬方式詐賭被害人。

同時，還強押被害人、控制其行動自由，再施以凌虐毆打、刀割及拍攝裸照等方式，逼迫被害人簽具本票、債務清償和解書，以作為償還債務依據。

此犯罪集團以竹聯幫明仁會成員26歲陳男為首，他多次率眾強押被害人與家屬談判還款事宜，或是到被害人住家附近張貼其不雅相片，以達到取財目的。

初步了解，全案被害人有4男，總財損達新台幣767萬元，其中一名男子遭詐金額高達510萬元。

專案小組經長期偵蒐後，見時機成熟陸續於去年11月、12月和今年1月12日發動3波掃蕩行動，首波行動就順利於中山區逮捕主嫌陳男，全案共計拘提8嫌到案。

同時，查扣作案用手機、債務清償和解契約書、本票、警棍、手銬、辣椒水及現金等贓證物。

全案詢後依涉組織犯罪防制條例、傷害、恐嚇取財、妨害自由等罪移送台北地檢署偵辦，陳男裁定羈押。