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北聯幫成員疑喬賭債 當街押人繞山驚魂1小時2人起訴
北聯幫成員楊志豪（楊玖）涉嫌在去年4月犯下北投媽祖文化協會槍擊案，去年12月疑似為替小弟陳萬霖出頭，2人涉持疑似槍枝器械，押林姓男子上車，繞行北投山區，威脅提出解決債務方案。士林地檢署偵結，依照剝奪行動自由罪、強制罪嫌起訴2人。
起訴指出，2021年12月1日上午9時許，楊、陳2人見林和親友在北投中央南路2段上的車內聊天，竟涉嫌分別持疑似槍枝器械抵制，喝令人員下車，命其妻子胞弟等人交出手機，並命令林男上車坐在2人之間，指使王男開車，載往北投山區繞行，剝奪林男行動自由，威脅林男提出解決債務方案。
警方獲報後搜山約1小起，在北投秀山路攔車救人，攔查開車王男和被害人林男，楊、陳2人先行下車逃逸。同年12月4日2人出面投案，檢方複訊後羈押2人獲准。
檢警調查，陳萬霖與林男疑似有2百萬元詐賭糾紛，認為林男「贏了不該贏的錢」，楊為了替陳出頭，設局相約私下解決債務。楊志豪供稱，當天要去賭場「巧遇」林男，因陳、林的債務糾紛，約定三方私下解決，否認持槍押人，且不認識開車的王男；陳萬霖怕相互糾眾，才會要求大家交出手機。
檢方依在場人員證詞，認定楊、陳涉嫌持疑似槍枝物品，要交付手機，還帶走林男，楊、陳2人涉嫌帶林男上車繞山，犯剝奪行動自由罪嫌，喝令眾人交出手機涉犯強制罪嫌，依法起訴。
楊男去年4月，因不滿民進黨台北市黨部評委前召集人趙映光之子趙介佑疑似餵毒害死小弟，光天化日與郭姓男子持槍朝北投媽祖文化協會開槍示威，落網後被羈押2月獲釋，案件在法院審理中。
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