快訊

陳庭妮認愛胡宇威 9年緋聞圓滿曬鑽戒：ToGetHer

小提琴家林昭亮妻女施打3劑疫苗仍感染Omicron 發病2天痊癒

聽新聞
test
0:00 / 0:00

北聯幫成員疑喬賭債 當街押人繞山驚魂1小時2人起訴

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導

北聯幫成員楊志豪（楊玖）涉嫌在去年4月犯下北投媽祖文化協會槍擊案，去年12月疑似為替小弟陳萬霖出頭，2人涉持疑似槍枝器械，押林姓男子上車，繞行北投山區，威脅提出解決債務方案。士林地檢署偵結，依照剝奪行動自由罪、強制罪嫌起訴2人。

起訴指出，2021年12月1日上午9時許，楊、陳2人見林和親友在北投中央南路2段上的車內聊天，竟涉嫌分別持疑似槍枝器械抵制，喝令人員下車，命其妻子胞弟等人交出手機，並命令林男上車坐在2人之間，指使王男開車，載往北投山區繞行，剝奪林男行動自由，威脅林男提出解決債務方案。

警方獲報後搜山約1小起，在北投秀山路攔車救人，攔查開車王男和被害人林男，楊、陳2人先行下車逃逸。同年12月4日2人出面投案，檢方複訊後羈押2人獲准。

檢警調查，陳萬霖與林男疑似有2百萬元詐賭糾紛，認為林男「贏了不該贏的錢」，楊為了替陳出頭，設局相約私下解決債務。楊志豪供稱，當天要去賭場「巧遇」林男，因陳、林的債務糾紛，約定三方私下解決，否認持槍押人，且不認識開車的王男；陳萬霖怕相互糾眾，才會要求大家交出手機。

檢方依在場人員證詞，認定楊、陳涉嫌持疑似槍枝物品，要交付手機，還帶走林男，楊、陳2人涉嫌帶林男上車繞山，犯剝奪行動自由罪嫌，喝令眾人交出手機涉犯強制罪嫌，依法起訴。

楊男去年4月，因不滿民進黨台北市黨部評委前召集人趙映光之子趙介佑疑似餵毒害死小弟，光天化日與郭姓男子持槍朝北投媽祖文化協會開槍示威，落網後被羈押2月獲釋，案件在法院審理中。

涉嫌持槍押人上車的楊男、陳男遭拘提送辦。記者蕭雅娟／翻攝
涉嫌持槍押人上車的楊男、陳男遭拘提送辦。記者蕭雅娟／翻攝

北投 債務 槍枝

延伸閱讀

北投明德郵局有確診者足跡 員工採檢結果出爐

北投今新增1本土 柯文哲：舊案 殺傷力不大

民眾黨北市議員規劃 士林北投區擬提名2人

北投明德郵局出現確診者足跡 今緊急停業

相關新聞

影／男童遭柔道教練摔死 媽媽請求教練等賠償1803萬

台中市7歲黃姓學童去年上柔道課時，遭教練何聰樂等重摔致死，檢察官將何起訴，被害黃童的媽媽今天上午到台中地院遞狀請求民事損...

女乘客遭襲臀2次求救列車長因交班遭拒 台鐵致歉將究責

一名女性乘客近日在Dcard上發文，指自己傍晚搭乘火車時遭到陌生男子騷擾，該男子碰觸她臀部不只一次，決定提告。未料請列車...

虐燒混血少女躲了22年只判14年半 哭求交保：我爸死了

林姓台日混血少女24年前到檳榔攤打工卻遭焚、棄屍，檢警前年重啟調查，發現是開檳榔攤的情侶檔潘子鑑、陳諭詩夥同另兩名男女凌...

北聯幫成員疑喬賭債 當街押人繞山驚魂1小時2人起訴

北聯幫成員楊志豪（楊玖）涉嫌在去年4月犯下北投媽祖文化協會槍擊案，去年12月疑似為替小弟陳萬霖出頭，2人涉持疑似槍枝器械...

假國安騙倒真毒販！販毒憂重判花65萬疏通 收到判決臉綠

蔡姓男子因販毒被逮，他擔心會被法院重判，經友人介紹認識歐姓男子，歐男自稱他是國安局人員，可以協助疏通檢警，蔡男聽信歐男後...

春節將屆中國大陸漁船蠢動 馬祖海巡強登將人船帶回

快過年了，中國大陸漁船又蠢蠢欲動！海巡署第十一巡防區指揮部昨日在雷達上發現，馬祖北竿小坵海域有不明陸船即將越界，隨即指揮艦隊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。