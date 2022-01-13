北聯幫成員疑喬賭債 當街押人繞山驚魂1小時2人起訴

北聯幫成員楊志豪（楊玖）涉嫌在去年4月犯下北投媽祖文化協會槍擊案，去年12月疑似為替小弟陳萬霖出頭，2人涉持疑似槍枝器械，押林姓男子上車，繞行北投山區，威脅提出解決債務方案。士林地檢署偵結，依照剝奪行動自由罪、強制罪嫌起訴2人。

起訴指出，2021年12月1日上午9時許，楊、陳2人見林和親友在北投中央南路2段上的車內聊天，竟涉嫌分別持疑似槍枝器械抵制，喝令人員下車，命其妻子胞弟等人交出手機，並命令林男上車坐在2人之間，指使王男開車，載往北投山區繞行，剝奪林男行動自由，威脅林男提出解決債務方案。

警方獲報後搜山約1小起，在北投秀山路攔車救人，攔查開車王男和被害人林男，楊、陳2人先行下車逃逸。同年12月4日2人出面投案，檢方複訊後羈押2人獲准。

檢警調查，陳萬霖與林男疑似有2百萬元詐賭糾紛，認為林男「贏了不該贏的錢」，楊為了替陳出頭，設局相約私下解決債務。楊志豪供稱，當天要去賭場「巧遇」林男，因陳、林的債務糾紛，約定三方私下解決，否認持槍押人，且不認識開車的王男；陳萬霖怕相互糾眾，才會要求大家交出手機。

檢方依在場人員證詞，認定楊、陳涉嫌持疑似槍枝物品，要交付手機，還帶走林男，楊、陳2人涉嫌帶林男上車繞山，犯剝奪行動自由罪嫌，喝令眾人交出手機涉犯強制罪嫌，依法起訴。