假國安騙倒真毒販！販毒憂重判花65萬疏通 收到判決臉綠

蔡姓男子因販毒被逮，他擔心會被法院重判，經友人介紹認識歐姓男子，歐男自稱他是國安局人員，可以協助疏通檢警，蔡男聽信歐男後，與父親合力湊足65萬元，沒想到後來收到判決書，發現自己還是被判5年，怒向檢調舉報，高雄地檢署偵結，將歐男依詐欺罪起訴。

檢方調查，蔡姓男子因在屏東販賣二級毒品安非他命，被警方查獲後擔心未來面臨10多年刑期，2020年3月結識64歲歐姓男子，歐拿出「中國國安黨」製發的國安調查證，自稱是「國安局」人員，還向蔡男強調他跟檢警單位很熟，只要拿得出前就能幫忙減刑。

由於官司即將判決，蔡男聽信歐男後，認為從無期徒刑或是10多年刑期，只需花費65萬元就能將刑度減到1、2年非常划算，情急之下向母親、姊姊、妹妹還有父親借錢，前後籌了65萬元交給歐男，滿心期待等候法院判決通知。

交付現金給歐男2周後，蔡男在家收到判決結果，發現他仍因販毒被判刑5年瞬間臉綠，根本未如預期獲得輕判，才驚覺遇到騙子，怒向檢調單位檢舉。

高雄地檢署偵查時，在歐男住處查獲偽造的國安調查證、國安勤務證，甚至連國安偵查車證都有，歐男坦承有請蔡男拿出65萬元，協助宴請檢警及有關係的朋友，但並沒有跟蔡男稱是國安局人員，65萬元他也沒拿到。