春節將屆中國大陸漁船蠢動 馬祖海巡強登將人船帶回
快過年了，中國大陸漁船又蠢蠢欲動！海巡署第十一巡防區指揮部昨日在雷達上發現，馬祖北竿小坵海域有不明陸船即將越界，隨即指揮艦隊分署第十（馬祖）海巡隊10072巡防艇及CP-1029快艇前往查處，果然在北竿小坵處查獲1艘無船名中國大陸籍漁船違規越界，全案依「臺灣地區與大陸地區人民關係條例」將涉案人、船押返南竿福澳港留置調查。
馬祖海巡隊今天表示，昨日馬祖海巡隊10072巡防艇及CP-1029快艇於北竿小坵2.3浬處海域，發現一艘無船名中國大陸籍船舶越界，立即使用廣播喝令停船未果後實施強靠登檢。
據了解，該船為無船名、無船舶證書及船籍港口登記之三無船舶，船上計有3名船員，初步量測體溫均正常，船上未發現豬肉製品。海巡人員實施登檢、扣留及留置調查等作業時，均全程穿著全套防疫裝備，以防杜疫病入侵，押返福澳港後，並通知連江縣政府衛生福利局派員到場對3名陸籍船員實施PCR核酸檢測，檢查結果均為陰性，即送往金馬澎分署第一O岸巡隊留置室隔離留置調查。
海巡署表示，防疫期間為確保執勤同仁安全，登檢扣留時均要求同仁做好防疫作為，籲請漁民朋友們如在海上作業發生狀況或發現中國大陸漁船蹤跡時，可撥打海巡署「118」免費專線，海巡署將立即派艇前往處理。
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