快訊

王力宏律師聲明無法與李靚蕾獨處：她將離婚變惡意抹黑

Omicron來勢洶洶怎麼擋？醫教你戴2層口罩小撇步媲美N95

貨運工改行種大麻 平房加蓋當農場 出貨前被高雄警搗破

聯合報 / 記者張議晨 / 高雄即時報導

綽號「阿銘」的42歲陳姓男子，去年11月從貨運行離職後，為謀暴利在台南安平區一間2層樓房屋內種植大麻，高雄市警局三民二分局接獲線報歷經多日蒐證，前天深夜趁陳男騎車外出時逮人，在屋內查獲大麻活株計258株、毒咖啡8包、愷他命1包等及7萬2000元現金，陳嫌供稱大麻種子是網購買來，靠著自學種植，是否有其他同夥，專案小組擴大釐清中。

警方調查，擔任貨運工的陳嫌，去年11月自公司離職，取得大麻種子後，租下安平區的一樓平房，將平房頂樓的加蓋鐵皮屋當成大麻農場，架起探照燈等設備開始種植大麻。

三民二分局警方接獲線報，稱「阿銘」在安平區種植大麻，隨即組成專案小組展開偵辦，經一個多月的跟監與埋伏，掌握陳嫌平時的出沒習慣，日前報請台南地檢署指揮，與台南市警局第四分局、保三總隊等人員合作，前天深夜９時許發動搜索，當場逮捕正要外出的陳嫌。

警方在屋內查獲大麻活株計258株、毒咖啡8包、大麻葉1盆及愷他命1包，另還有大麻種植工具等。

專案人員根據活株大小及陳嫌離職日期推估，陳嫌種植時間約3至4個月，部分活株已達可以採收程度，所幸尚未收成出貨就被警方一舉搗獲，由於數量龐大，警方還出動20噸拖車協助，將證物押返回分局。

據了解，陳嫌供稱大麻農場只有他一人，種子則是從國外網站購入，參考網路教學影片自學。但專案小組在陳嫌屋內查獲的大麻活株數量龐大，對陳嫌說法存疑，全案持續擴大追查中。陳嫌詢後昨天被依違反毒品危害防制條例移送台南地檢署偵辦。

陳嫌在台南安平區種植大麻，準備趁過年前收成出貨，幸未採收就被警方搗破。圖／讀者提供
陳嫌在台南安平區種植大麻，準備趁過年前收成出貨，幸未採收就被警方搗破。圖／讀者提供
陳嫌在台南安平區種植大麻，準備趁過年前收成出貨，幸未採收就被警方搗破。圖／讀者提供
陳嫌在台南安平區種植大麻，準備趁過年前收成出貨，幸未採收就被警方搗破。圖／讀者提供
警方動用大型貨車將證物帶回分局。圖／讀者提供
警方動用大型貨車將證物帶回分局。圖／讀者提供
陳嫌在台南安平區種植大麻，準備趁過年前收成出貨，幸未採收就被警方搗破。圖／讀者提供
陳嫌在台南安平區種植大麻，準備趁過年前收成出貨，幸未採收就被警方搗破。圖／讀者提供
陳嫌在台南安平區種植大麻，準備趁過年前收成出貨，幸未採收就被警方搗破。圖／讀者提供
陳嫌在台南安平區種植大麻，準備趁過年前收成出貨，幸未採收就被警方搗破。圖／讀者提供

大麻 台南 離職

延伸閱讀

藏身住宅種大麻、分裝毒咖啡包 男子遭逮送辦

自國外網站買大麻種子 室內設計師「打造溫室」育苗獲緩刑

作業員收入有限改當大麻農夫 出貨前栽在警手裡

獨／Toyz涉賣大麻羈押後送勒戒 評估無毒癮今獲釋

相關新聞

女乘客遭襲臀2次求救列車長因交班遭拒 台鐵致歉將究責

一名女性乘客近日在Dcard上發文，指自己傍晚搭乘火車時遭到陌生男子騷擾，該男子碰觸她臀部不只一次，決定提告。未料請列車...

影／男童遭柔道教練摔死 媽媽請求教練等賠償1803萬

台中市7歲黃姓學童去年上柔道課時，遭教練何聰樂等重摔致死，檢察官將何起訴，被害黃童的媽媽今天上午到台中地院遞狀請求民事損...

春節將屆中國大陸漁船蠢動 馬祖海巡強登將人船帶回

快過年了，中國大陸漁船又蠢蠢欲動！海巡署第十一巡防區指揮部昨日在雷達上發現，馬祖北竿小坵海域有不明陸船即將越界，隨即指揮艦隊...

貨運工改行種大麻 平房加蓋當農場 出貨前被高雄警搗破

綽號「阿銘」的42歲陳姓男子，去年11月從貨運行離職後，為謀暴利在台南安平區一間2層樓房屋內種植大麻，高雄市警局三民二分...

影／男童遭柔道教練摔死 母請求「小燕市長」協助求償

台中市7歲黃姓學童，去年上柔道課，遭教練阿聰樂等重摔致死，被害人家屬除提起刑事告訴。民事損害賠償外，黃媽媽及律師陳孟秀還...

120名高階警官異動 8縣市換局長

警政署昨天發布一二○名高階警官人事案，警政委員張春波剩半年退休，打破慣例「降調」回故鄉台南任副局長，「特殊安排」引發討論...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。