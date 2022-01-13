貨運工改行種大麻 平房加蓋當農場 出貨前被高雄警搗破

綽號「阿銘」的42歲陳姓男子，去年11月從貨運行離職後，為謀暴利在台南安平區一間2層樓房屋內種植大麻，高雄市警局三民二分局接獲線報歷經多日蒐證，前天深夜趁陳男騎車外出時逮人，在屋內查獲大麻活株計258株、毒咖啡8包、愷他命1包等及7萬2000元現金，陳嫌供稱大麻種子是網購買來，靠著自學種植，是否有其他同夥，專案小組擴大釐清中。

警方調查，擔任貨運工的陳嫌，去年11月自公司離職，取得大麻種子後，租下安平區的一樓平房，將平房頂樓的加蓋鐵皮屋當成大麻農場，架起探照燈等設備開始種植大麻。

三民二分局警方接獲線報，稱「阿銘」在安平區種植大麻，隨即組成專案小組展開偵辦，經一個多月的跟監與埋伏，掌握陳嫌平時的出沒習慣，日前報請台南地檢署指揮，與台南市警局第四分局、保三總隊等人員合作，前天深夜９時許發動搜索，當場逮捕正要外出的陳嫌。

警方在屋內查獲大麻活株計258株、毒咖啡8包、大麻葉1盆及愷他命1包，另還有大麻種植工具等。

專案人員根據活株大小及陳嫌離職日期推估，陳嫌種植時間約3至4個月，部分活株已達可以採收程度，所幸尚未收成出貨就被警方一舉搗獲，由於數量龐大，警方還出動20噸拖車協助，將證物押返回分局。