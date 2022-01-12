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散裝貨輪挾藏私菸基隆港闖關 海巡早早鎖定起出千餘箱
一艘貝里西斯籍散裝貨輪涉嫌挾藏私菸闖關，海巡人員在貨輪昨晚駛進基隆港時，要求船長把貨輪泊靠在正濱漁港安檢所碼頭，登船檢查，今早在船艙中起出一千多箱私菸，將印尼籍船長及9名船員帶回偵詢，釐清案情。
海巡署偵防分署台北查緝隊接獲情資，一艘貝里西斯籍散裝貨輪疑載私菸闖關。辦案人員監控多日，等到鎖定的貨輪昨晚進港後，出動海巡艇伴隨，並通知船長把貨輪開到正濱安檢所旁碼頭，接受檢查。
台北查緝隊與岸巡二總隊人員上船搜查，因貨輪空間較大，且物品雜亂，直到今早才在船艙中發現私菸，逐一搬出清點，到晚間數量已超過1400箱，市值超過千萬元。
據了解，涉案雜貨輪船長是印尼籍，船上有1名我國籍和8名外籍船員，海巡人員分別偵詢，調查私菸來源。快過年了，不排除是私梟想在年前闖關，販售圖利。查扣菸品將交由基隆市政府財政處依法處理。
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