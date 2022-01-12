漁船涉走私逾千公斤K毒 澎湖上岸前海巡查緝隊攔截成功

海巡署偵防分署宜蘭查緝隊掌握情資，「明豐漁1號」漁船疑似走私毒品，前天由台中海巡隊的巡防艇出海跟監，昨天攔截「明」船，將人船押解至澎湖海巡隊碼頭，主辦的宜蘭查緝隊會同高雄、澎湖、彰化等單位登船搜索，在船上查扣約1500公斤K他命毒品，已採樣化驗毒品成分。

據了解，「明」船涉及走私毒品，早已被宜蘭查緝隊掌握，昨天晚間等「明」船，靠近澎湖北海30餘海浬後，由台中海巡隊巡防艇上前攔截，船上包含船長共有3名船員，連人帶船押回澎湖海巡碼頭扣留。

據了解，今宜蘭查緝隊員抵達後，現場隨即拉起封鎖線，由海巡人員在場戒護，由於走私線報全由海巡掌握，主辦都由海巡負責，辦案人員從船艙夾層清出白色粉末，疑為K他命毒品，秤重後總重高達1500公斤，海巡人員已採集檢體化驗成分。