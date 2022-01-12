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嘉縣首位博士警局長廖訓誠任期未滿周年 調保二總隊長

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導

內政部今天發布120名高階警察人事案，嘉義縣警察局首位博士局長廖訓誠調保安警察第二總隊總隊長，遺缺由保三副總隊長陳明君調升，廖訓誠去年1月16日上任，差4天任期屆滿周年，任內治安穩定，績效佳，任期未滿周年調職，讓員警及外界感到意外。

縣長翁章梁去年1月16日主持新卸任警局長交接，卸任局長廖宗山調升保三總隊長，新卸任局長都姓廖，都由刑事局副局長升任，廖訓誠是嘉縣警局首位博士局長，這次雙廖都異動，廖宗山調警政委員，廖訓誠保二總隊長，嘉縣警局長任期雖不到1年，但不算任期最短局長。

廖訓誠警大54期刑事系畢業，取得犯防所博士，歷任桃園縣警局刑警隊大隊長、刑事局督察、隊長、大隊長、新北市警局淡水分局長、刑事警察隊大隊長、警政署交通組副組長、秘書室主任、刑事副局長，職務歷練完整，縣市警局分治，廖訓誠78年至85年任職嘉縣警局刑警隊鑑識組長 。

調升嘉縣警局長陳明君，被形容「超車」升遷，去年8月才從北市刑警大隊長升保三副總隊長；警官學校交通學系59期畢業，台北大學犯罪學研究所碩士，經歷：刑事警察局偵查第二隊組長；新竹縣警局刑警大隊長；刑事警察局偵查第一大隊副大隊長、督訓科督察、兩岸科科長、偵查第四大隊大隊長；台北市警局文山第一分局分局長、刑警察大隊長；保三總隊副總隊長。調升嘉縣警局長不算最年輕警局長。

內政部今天發布120名高階警察人事案，嘉義縣警察局首位博士局長廖訓誠調保安警察第二總隊總隊長，遺缺由保三副總隊長陳明君調升。圖／嘉義縣警局提供
內政部今天發布120名高階警察人事案，嘉義縣警察局首位博士局長廖訓誠調保安警察第二總隊總隊長，遺缺由保三副總隊長陳明君調升。圖／嘉義縣警局提供

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