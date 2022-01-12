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涉毒判刑懷疑友人檢舉他 高雄男開槍打死好友判14年
高雄蔡姓男子被控販賣海洛因等毒品，被高雄地方法院判刑18年，他懷疑會被逮捕是陳姓友人所檢舉，去年2月6日凌晨1時許，蔡男跑到陳姓友人住處，向陳男開槍警告，子彈卻打中陳男脖子右側動脈，送醫搶救後不治；高雄地方法院今依槍砲、傷害致死罪，判14年有期徒刑。
檢警調查，蔡男6年前因涉毒品案件被警方逮捕，後來被法院判刑，他在上訴期間懷疑當時落網是被陳姓友人檢舉，去年2月6日凌晨，跑到陳男鳳山區住處，在陳妻及另名吳姓友人面前與陳男對質，沒料雙方談出火氣，蔡男當場掏槍對著陳男連開數槍後逃逸。
家屬見陳男中彈緊急報警，警方獲報後到場將陳男送醫，但因失血過多，經醫院急救後宣告不治，檢警相驗查出陳是頸部動脈中彈；警方當天就逮到逃逸的蔡男，立即將他逮捕，起獲手槍一把、子彈42發，檢方調查後，依殺人、槍砲等罪將蔡男起訴。
不過蔡男否認殺人，辯稱當時只是要教訓陳男，沒料子彈卻擊中他的頸部；高雄地方法院今下午宣判，認蔡男行為未構成殺人，改依傷害致死、槍砲等罪，各判9年6月、6年，合併應執行14年。可上訴。至於前案毒品案件，蔡男上訴改判12年定讞。
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