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南港警溯源追假檢警詐騙案 破獲竹聯幫暴力集團

中央社 / 台北12日電

台北市警察局南港分局去年陸續查獲多名假檢警詐騙集團車手，經長期抽絲剝繭、溯源追查，發現其為竹聯幫組長林男為首的詐欺及暴力討債集團，並於昨天逮捕4嫌歸案送辦。

全案緣起於台北市南港區一名6旬周姓婦人去年遭假檢警詐騙集團行騙，財損新台幣300萬元，經其家人發現後報警，轄區警方事後追查逮3名車手送辦。

台北市警察局南港分局偵查隊長胡玉磊今天對外說明，自去年3月起陸續查獲多名以假檢警真詐財集團車手後，經長期深入追查，鎖定提款車手、招募車手人員等詐欺車手集團人員身分。

根據警方抽絲剝繭分析各項資料、細心溯源追查發現，此集團是由竹聯幫仁堂明仁會27歲林姓組長吸收多名小弟共組詐欺及暴力討債集團，並操縱指揮旗下成員從事暴力討債及詐欺等犯罪行為。

此外，林男為鞏固權力，針對違反幫規成員，糾集其他小弟將其囚禁毆打，並扣押其身分證件和手機。

南港警分局經報請新北地檢署檢察官指揮偵辦，歷經數月蒐證後，向院、檢聲請多張搜索票及拘票，於昨天陸續在新北市中和區逮捕主嫌林男及旗下小弟等4嫌歸案。

全案訊後依涉違反刑法妨害自由、傷害及詐欺等罪移送新北地檢署偵辦，警方持續追查此案查扣借據、本票、組織成員名冊等文件，確認是否涉及其他被害事證並依法偵處。

車手 詐欺 詐騙集團 竹聯幫

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