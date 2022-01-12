光頭毒男偷21萬香油錢全花光 廟內監視器丟淡水河

鄭姓吸毒男子2周內2次到台北市大同區2間宮廟偷香油錢，共得手21萬、偷走1面送給神明的金牌；他為防遭逮，還直接拿走廟內的監視器。警方透過車號循線前往他家逮捕，發現他跟鄭姓室友合租套房，2人房內均藏毒品及吸食器，2人均坦承吸毒，詢後分別依毒品、竊盜罪嫌送辦。

警方調查，鄭嫌（49歲）去年12月19日凌晨3點，開車到承德路三段51巷14號前停車，再步行約40公尺到承德宮，找到宮內辦公室藏放的收納箱，持老虎鉗破壞收納箱，偷走15萬香油錢及1面金牌，還偷走廟內的監視器；今年1月2日凌晨1點，他又到南京西路上的延平宮故技重施，這次偷6萬香油錢、祈福手環，同樣偷走監視器。

警方根據車號持搜索票到鄭嫌的士林租屋處逮捕，鄭坦承犯行，稱21萬全花光了，監視器也丟到淡水河，只剩1面金牌及延平宮的祈福手環。警方問他錢花去哪？鄭未交代；由於他有多起毒品前科，有毒癮在身，警方研判他拿去買毒。