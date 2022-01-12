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疑網路口角 桃園「球棒隊」13人當街爆打高中生遭送辦

聯合報 / 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園市今天凌晨傳出「球棒隊」當街圍毆高中生，徐姓男子疑不滿網友在朋友PO文下留言嘲笑，將素未謀面的17歲高中生約出來，爆發衝突後見2名高中生騎車逃離，便揪眾開車圍堵再持球棒毆打，隨後揚長而去；警方獲報後出動快打部隊攔截徐男，再循線查緝其餘12人，全案詢後依傷害、妨害秩序等罪嫌送辦。

有網友在「爆料公社網站」PO出影片，指今天凌晨1時許有3台汽車的人馬持棒球棍攻擊2名騎機車的高中生，因為就在自家門口所以拍下畫面。

桃園警分局調查，徐姓男子（23歲）與被害高中生（17歲），在網路留言發生口角糾紛，因而約定在今天0時30分許，至桃園區大有路一處公園講清楚，結果起口角爆發肢體衝突；高中生與1名友人遭毆打後騎車逃跑，但40分許在民有三街遭3輛汽車包圍，逃不掉被多人持球棒毆打，手腳、身體有多處瘀傷、挫傷，所幸送醫後並無大礙。

警方指出，勤務中心接獲民眾報案，啟動快打機制並發布攔截圍捕，快打部隊在0時57分左右攔查到開白色轎車的徐男，將他逮捕歸案，再循線於案發後2小時內陸續查緝其他嫌犯12人到案偵辦，全案詢後依刑法傷害、妨害秩序等罪嫌移送地檢署偵辦。

警方調查，本次衝突源自網路社群平台，徐男友人在Instagram發布放煙火影片，被不明帳號留言嘲笑，隨即撥電話過去嗆聲，後來才相約見面，詳細案情有待釐清；由於徐男車上未發現球棒，作案工具也正在追查中。

徐男等人半夜持球棒毆打素未謀面高中生，依刑法傷害、妨害秩序等罪嫌送辦。記者楊湛華／翻攝
徐男等人半夜持球棒毆打素未謀面高中生，依刑法傷害、妨害秩序等罪嫌送辦。記者楊湛華／翻攝

桃園 爆料公社

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