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神明眼皮下販毒？警赴雲林古廟抓癌末毒販

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

南投縣朱姓男子有毒品前科，他去年間夥同癌末的洪姓男子，齊赴雲林縣販毒，二人在雲林斗六知名古廟「湖山岩」周邊租屋，台中市刑大偵查毒品案溯源，查出朱、洪二人涉案，去年5月間收網抓人，查扣海洛因、安非他命等毒品，全案移送雲林地檢署後偵結起訴，其中朱另涉毒品案已被發布通緝，移送後發監執行。

台中市刑大偵六隊在去年初偵辦毒品案溯源，查出南投縣朱姓男子（61歲）、彰化縣洪姓男子(61歲）涉嫌在雲林斗六知名廟宇「湖山岩」周邊租屋，並販售海洛因、安非他命等毒品給藥腳，經多月蒐證後，在去年5月間收網抓人，現場查扣海洛因370克、安非他命190克、現金36萬等贓證物。

據查，朱、洪二人都有毒品前科，朱因涉毒品案已遭判刑，但未到案執行，已被通緝，而洪則是罹患肺癌，已經癌末，但二人為謀求生存，仍選擇販售毒品謀利，還選擇在知名廟宇附近租屋，從事不法，辦案人員也直說「神明眼皮下販毒，神佛都不容」。

全案警詢時，朱承認涉案，但洪否認犯行，不過警方都有相關的下游藥腳指證，全案依毒品罪移送雲林地檢署，其中朱已遭通緝，直接發監執行，雲林地檢署偵結，依毒品罪起訴二人。

台中市刑大表示，根據調查，國內吸毒人口正逐年上升且有年輕化現象，因為毒品販售及吸食均屬違法行為，也是社會治安敗壞的主因，民眾應該正視毒品問題並遠離毒品的侵蝕。

台中市刑大呼籲，民眾不要因追求好奇、刺激而染上毒癮，龐大的費用恐將迫使自己做出偷、搶等違反法律的行為，青少年切勿因好奇或同儕引誘而沾染毒癮，短暫的歡樂後卻步步走向死亡的幽谷，最終「一失足成千古恨，再回頭已是百年身」終生抱憾。

台中市刑大偵六隊查獲朱姓、洪姓男子涉嫌販售海洛因、安非他命，去年5月收網抓人，查扣現金、海洛因、安非他命等髒證物。記者陳宏睿／翻攝
台中市刑大偵六隊查獲朱姓、洪姓男子涉嫌販售海洛因、安非他命，去年5月收網抓人，查扣現金、海洛因、安非他命等髒證物。記者陳宏睿／翻攝
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台中市刑大偵六隊查獲朱姓、洪姓男子涉嫌販售海洛因、安非他命，去年5月收網抓人，查扣現金、海洛因、安非他命等髒證物。記者陳宏睿／翻攝

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