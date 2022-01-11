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基隆關緝近3萬瓶電子煙 夾藏雜貨掩護闖關破功

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導

基隆關日前緝獲進口雜貨夾藏電子煙產品，企圖蒙混闖關，遭驗貨關員識破，總計查獲含尼古丁煙彈9906盒，共2萬9718瓶，市價約600萬元，涉及違反藥事法及菸害防制法等相關規定，該關將依規定移請衛生主管機關查處。

基隆關今晚說明，此案來貨為併櫃的雜貨2批，拆櫃進倉後經該關核定應查驗，但實際查驗時，驗貨關員先在第一批貨物中查獲匿未申報的電子煙煙彈5400盒，隨即鎖定相同貨主報運進口的另一批貨物，在同倉間發現第二批匿未申報的電子煙煙彈4506盒。

基隆關表示，我國尚未開放電子煙相關產品進口，自國外輸入、販賣含尼古丁的電子煙彈、煙油，涉嫌違法行為，依據藥事法規定可處10年以下有期徒刑，並得併科1億元以下罰金。

基隆關說，已多次緝獲電子煙相關產品，為避免未開放進口的電子煙產品流入國內市場，損害國人健康，將持續加強查緝，並籲請商民切勿自國外購買進口，以免觸法受罰。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

基隆關緝獲近3萬瓶大量電子煙，夾藏雜貨掩護闖關破功。圖／基隆關提供
基隆關緝獲近3萬瓶大量電子煙，夾藏雜貨掩護闖關破功。圖／基隆關提供
基隆關緝獲近3萬瓶大量電子煙，夾藏雜貨掩護闖關破功。圖／基隆關提供
基隆關緝獲近3萬瓶大量電子煙，夾藏雜貨掩護闖關破功。圖／基隆關提供

基隆 電子菸

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