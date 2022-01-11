談判不成持槍傷人 男子涉殺人未遂遭聲押

彰化縣謝姓男子日前和蕭男發生口角，雙方不歡而散，謝男心有不甘，回頭持改造長槍打傷蕭男後逃逸，警方循線逮捕謝男送辦，檢方複訊後，依殺人未遂等罪嫌向法院聲押獲准。

彰化縣警察局今天發布新聞稿指出，彰化社頭鄉今年1月2日晚間發生槍擊案，經調查謝男與蕭男相約談判，雙方一言不合，謝男事後拿出長槍射傷蕭男，隨即開車逃逸，蕭男手臂中彈送醫救治，經急救後無大礙。

彰化縣警察局田中分局長林詔徹今天接受媒體聯訪時指出，槍擊案發生後，分局成立專案小組，經調閱路口監視器畫面確認開槍男子是謝男無誤，經多日跟監埋伏，8日逮捕謝男到案，另查扣做案用的改造長槍1把。

警方指出，平時無業的謝男受託處理金錢糾紛，前往蕭男位在彰化社頭鄉的住處談判，但兩邊談判破裂不歡而散，謝男心有不甘，又開車返回蕭男住處，拿出預藏的長槍射傷蕭男後逃逸。

彰縣警局刑警大隊、田中分局偵查隊等單位經多日埋伏，8日晚上見時機成熟，趁謝男開車時，多輛警車出動包圍謝男的自小客車，他見狀下車就逮，警方另起出作案用的改造長槍1把。

謝男向警方供稱，開槍只是要給對方教訓，至於長槍是死去友人所留下。警方全案詢問後，將謝男依殺人、槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌移送彰化地檢署複訊，檢方複訊後向法院聲押謝男獲准。