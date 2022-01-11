恆春住戶驚見車門有彈孔 警研判彈弓或獵槍誤擊

屏東恆春鎮一名楊姓住戶驚見汽車車門疑似有一處彈孔而報警，警方獲報前往採證，研判是彈弓或獵槍誤射鋼珠導致；警方指出，若射擊者為非法持有獵槍，將可依法送辦。

警方調查，8日接獲楊姓民眾報案指稱，停在家門外的車輛副駕駛座車門疑似有一處彈孔，立即指派偵查隊及鑑識人員到場，並調閱附近監視器釐清案情。

汽車車門留有彈孔的楊姓民眾屋子為單戶住家，附近沒有其他住戶，住家周圍也設有約150公分圍籬，圍籬外有一大片農田，時常會有野兔、飛鼠等動物行蹤。

恆春警分局偵查隊長邱星澤接受中央社記者訪問指出，經鑑識人員採證結果分析，孔洞痕跡經測量直徑大小約為8公釐，另以濾紙轉移孔洞周圍，經鉛銅呈色試劑檢測，呈陰性反應，排除鉛製或銅製彈丸；初步研判為遭8公釐鋼珠射擊，目前無法辨識發射裝置，研判可能為獵人打獵時以強力彈弓或低動能自製獵槍誤擊所造成。

邱星澤表示，調閱監視器釐清案情中，將循線找到射擊者，若射擊者是非法持有槍枝，可能涉及槍砲彈藥刀械管制條例，將可依法送辦。