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疑為討債教訓債務人 彰警埋伏圍捕抓到開槍男
彰化縣謝姓男子與蕭姓男子發生金錢糾紛，兩人相約本（1）月2日晚間約9點談判，一語不合，謝男涉嫌開槍射傷蕭男的左臂後棄槍逃逸，警方據報後，調閱附近路口監視畫面並訪查謝男平日行蹤，8日晚間出動警力到溪湖鎮圍捕，偵訊後涉犯殺人、槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌移送彰化地檢署偵辦。
田中警分局分局長林昭徹今天表示，謝男（48歲）落網後，對金錢糾紛一事避重就輕，僅說找蕭男索取金錢，談不攏就教訓對方，蕭男（35歲）也同樣不願多談，也只說跟謝男有金錢往來，警方正深入追查兩人發生衝突的原因。
警方調查，謝男住員林市，疑似與蕭男有金錢借貸關係，謝男2日到社頭鄉找蕭男住家，蕭男走出家門，兩人在路邊談判，一語不合，謝男持槍射中蕭手的左臂後把槍枝丟在附近草叢後駕車離去，蕭男走回家，蕭妻驚嚇不已，附近民眾以為有人放鞭炮，只放一發，隨即警覺響聲大有問題，報警處理。
蕭男左臂中彈後就醫沒生命危險，對被槍擊一事相當低調，田中警分局報請彰化地檢署檢察官指揮偵辦，調閱路口監視畫面，鎖定謝男涉有重嫌，埋伏多日後掌握他8日到溪湖鎮，當天下午在溪湖鎮西環路公有停車場埋伏，晚間約8點多看見謝男開車出現，警車上前圍堵，謝男在逃逸途中與另一車擦撞，撞爛車頭，謝男下車企圖逃跑，被員警一湧而上壓制在地，帶回田中警分局訊問。
據了解，謝男使用的手槍疑似改造，對槍枝來源交代不清，又不願講出他和蕭男之間的金錢往來關係和金額，田中警分局已成立專案小組，並請警察局刑事警察大隊及鑑識科協助採證、偵辦，以釐清相關案情。
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