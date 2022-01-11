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苗市20多人尾牙續攤KTV大亂鬥 警方快打逮4人移送法辦

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導

苗栗市一家KTV昨天凌晨發生20多名客人在大廳對峙口角，並發生互毆，苗栗警察分局啓動快打機制到場，但有數人依然叫駡丶推擠，甚至攻擊員警，警方當場逮捕4人，另1人事後投案，依妨害公務等罪嫌移送法辦。

警方調查，20多名酒客大多前晚參加公司尾牙後，轉往KTV續攤，昨天凌晨零時30分左右，兩幫人馬疑因互看不順眼，在大廳對峙口角，並發生互毆，警方啟動快打機制，苗栗分局北苗派出所長劉浩廷率警力到場，排成人牆將雙方隔開，並命令解散離開，但群眾情緒仍然高亢，有數人男子不聽勸阻，向員警叫駡丶推擠甚至攻擊。

警方迅速逮捕4名鬥毆、妨害公務現行犯，另有1人於昨天凌晨3點投案，警方依違反社會秩序法丶妨害公務、公然侮辱及傷害罪嫌移送法辦，另，警方處理過程中，一輛車對群眾長按喇叭，員警盤查發現駕駛滿身酒氣，經酒測呼氣酒精濃度每公升0.7毫克，依公共危險罪嫌，當場上銬逮捕。

苗栗分局表示，刑法規定在公共或公眾得出入場所，意圖滋事而聚眾，或施強暴脅迫行為，均負刑事責任，而且屬非告訴乃論，警方將調監視畫面，以車追人、以人查案，絕不容忍暴力違法、挑戰公權力行為，一定會強勢執法、依法嚴辦。

苗栗市一家KTV昨天凌晨發生20多名客人在大廳對峙口角，並發生互毆，警方逮捕4人，另1人事後投案，依妨害公務等罪嫌移送法辦。記者范榮達／翻攝
苗栗市一家KTV昨天凌晨發生20多名客人在大廳對峙口角，並發生互毆，警方逮捕4人，另1人事後投案，依妨害公務等罪嫌移送法辦。記者范榮達／翻攝
苗栗市一家KTV昨天凌晨發生20多名客人在大廳對峙口角，並發生互毆，警方逮捕4人，另1人事後投案，依妨害公務等罪嫌移送法辦。記者范榮達／翻攝
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苗栗市一家KTV昨天凌晨發生20多名客人在大廳對峙口角，並發生互毆，警方逮捕4人，另1人事後投案，依妨害公務等罪嫌移送法辦。記者范榮達／翻攝
苗栗市一家KTV昨天凌晨發生20多名客人在大廳對峙口角，並發生互毆，警方逮捕4人，另1人事後投案，依妨害公務等罪嫌移送法辦。記者范榮達／翻攝

妨害公務 KTV 警察

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