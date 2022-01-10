挖土機魚塭旁作業翻覆落水 駕駛受困死亡
台南市陳姓男子今天下午駕駛挖土機在七股區一處魚塭旁作業時，挖土機翻覆落水，陳男受困在駕駛艙中，警消獲報後調來其他挖土機協助脫困，但陳男被救出時已明顯死亡。
台南市政府消防局於下午3時許接獲警方轉報，指稱在七股區三股里南38線道路線附近有挖土機翻覆落水，挖土機駕駛受困在駕駛艙，隨即調派器材車等車輛及人員前往協助，消防人員抵達現場後發現1名男子受困，情況危急，但器材車無法處理相關狀況，由警方協調其他大型機具前往協助。
現場消防人員指出，經警方先後調派的2輛挖土機前往協助移動落水的挖土機，下午4時許接近駕駛艙試圖救人，但受困男子疑似已無生命徵象，下午5時10分左右將男子救出，評估已明顯死亡，交由轄區警方處理。
台南市政府警察局佳里分局初步調查，死者是64歲陳姓男子，挖土機落水原因還有待進一步調查。
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