蘇澳港貨船意外1噸重太空包掉落 工人遭壓頭身亡

59歲陳姓男子8日在蘇澳港1艘貨船船艙內協助堆疊每包1.1公噸的化工原料「對二甲苯」太空包時，疑船身晃動使得上層太空包掉落，陳男閃避不及被壓到頭顱變形，送醫急救後不治。

1艘泊靠在蘇澳港7號碼頭的貨輪，8日晚間7時許裝載約9000包、每包約1公尺高、重量1.1公噸的化工原料「對二甲苯」太空包，船艙內有59歲陳姓男子等3、4名人員協助堆疊作業，疑似船身晃動，堆疊在上層的太空包掉落，陳男閃避不及被壓到，一旁人員見狀立即通報相關單位搶救。

蘇澳港消防分隊8日晚間7時58分接獲通報，立即派遣人車前往救援，救護人員到場後，發現陳男頭顱變形已失去生命徵象，隨即將他送至台北榮民總醫院蘇澳分院，經急救後仍回天乏術，遺體隨後運到羅東壽園；檢察官昨天下午相驗並召開偵查庭，瞭解事發過程。

基隆港務分公司蘇澳港營運處資深處長陳國棟今天向中央社記者表示，死者家屬正與裝卸公司協調和解事宜，港務公司上午也召開檢討會，瞭解意外發生原因、經過及檢討未來改進作法；至於事發貨船裝載作業，今天下午1時復工。