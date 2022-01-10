桃園詐欺慣犯背4條通緝仍四處行騙 跳窗躲警不成落網

桃園市詐欺慣犯陳姓男子身背4條通緝，與同遭通緝的同夥上臉書社團刊登廣告行騙，騙了至少10人被警方盯上，昨天租屋據點遭警方循線埋伏並查緝；兩人聽見敲門聲大吃一驚，竟打開窗戶想從三樓跳下逃逸，但看見員警早已在樓下守候，才終於束手就擒。

桃園警分局指出，偵查隊反詐欺小隊日前接獲情資，身背3條詐欺及1條藥事法案件遭桃園地檢署通緝的陳姓男子（29歲），與同樣遭藥事法案件遭通緝的葉姓男子（30歲），兩人合作在網路上行騙，立即組成專案小組布線追查。

警方調查，兩人涉嫌申請多筆臉書帳號，在各大社團刊登廣告，宣稱代購特定遊戲點數1000元，可獲50至100元不等傭金，待被害人依指示代購遊戲點數並轉傳後，立即封鎖被害人，已有至少10位民眾受騙，每人損失3000至數萬元不等。

警方循線追查，發現兩人據點位在龍潭區公寓3樓的租屋處，8名警力昨天下午1時許先在周邊埋守，確認兩人就在屋內並未外出後，兵分二路，其中一組人馬上樓敲門。

陳、葉兩人聽到員警敲門聲嚇了一跳，開窗想循二樓冷氣平台逃逸，但卻發現員警正在樓下看著他們，已無路可逃，只好乖乖開門；警方告知兩人通緝事由後，依法解送歸案。