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桃園詐欺慣犯背4條通緝仍四處行騙 跳窗躲警不成落網

聯合報 / 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園詐欺慣犯陳姓男子身背4條通緝，與同遭通緝的同夥上臉書社團刊登廣告行騙，騙了至少10人被警方盯上，昨天租屋據點遭警方循線埋伏並查緝；兩人聽見敲門聲大吃一驚，竟打開窗戶想從三樓跳下逃逸，但看見員警早已在樓下守候，才終於束手就擒。

桃園警分局指出，偵查隊反詐欺小隊日前接獲情資，身背3條詐欺及1條藥事法案件遭桃園地檢署通緝的陳姓男子（29歲），與同樣遭藥事法案件遭通緝的葉姓男子（30歲），兩人合作在網路上行騙，立即組成專案小組布線追查。

警方調查，兩人涉嫌申請多筆臉書帳號，在各大社團刊登廣告，宣稱代購特定遊戲點數1000元，可獲50至100元不等傭金，待被害人依指示代購遊戲點數並轉傳後，立即封鎖被害人，已有至少10位民眾受騙，每人損失3000至數萬元不等。

警方循線追查，發現兩人據點位在龍潭區公寓3樓的租屋處，8名警力昨天下午1時許先在周邊埋守，確認兩人就在屋內並未外出後，兵分二路，其中一組人馬上樓敲門。

陳、葉兩人聽到員警敲門聲嚇了一跳，開窗想循二樓冷氣平台逃逸，但卻發現員警正在樓下看著他們，已無路可逃，只好乖乖開門；警方告知兩人通緝事由後，依法解送歸案。

據了解，陳男深諳詐騙之道，過去曾向多人行小額詐騙，每筆3000至5000元不等，受害者多達70人，估計得手逾100萬元，但終究難逍遙法外。

陳男、葉男遭通緝仍四處行騙，昨天租屋處被警方突襲，雙雙束手就擒，解送歸案。記者楊湛華／翻攝
陳男、葉男遭通緝仍四處行騙，昨天租屋處被警方突襲，雙雙束手就擒，解送歸案。記者楊湛華／翻攝
陳、葉兩人申請多筆臉書帳號並刊登廣告，宣稱代購點數可獲傭金，待被害人依指示代購後，立即封鎖被害人，至少10人受害。記者楊湛華／翻攝
陳、葉兩人申請多筆臉書帳號並刊登廣告，宣稱代購點數可獲傭金，待被害人依指示代購後，立即封鎖被害人，至少10人受害。記者楊湛華／翻攝
陳、葉兩人申請多筆臉書帳號並刊登廣告，宣稱代購點數可獲傭金，待被害人依指示代購後，立即封鎖被害人，至少10人受害。記者楊湛華／翻攝
陳、葉兩人申請多筆臉書帳號並刊登廣告，宣稱代購點數可獲傭金，待被害人依指示代購後，立即封鎖被害人，至少10人受害。記者楊湛華／翻攝

通緝 桃園 詐欺

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