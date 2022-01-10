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少女謊報身分躲盤查 高市警少年隊當場識破
高雄一名16歲少女小夢（化名）誤觸毒品，又未如期到高雄少年及家事法院報到而遭少院發布協尋，高雄市警局少年隊連日循線追尋小夢蹤跡，終於在去年底找到她，只是小夢還想謊報身分躲盤查，依然被警員識破，依法將她帶回隊上調查，並護送到少家法院報到。
據了解，小夢雖然年僅16歲，打扮卻十分成熟。她自小父母離異，與奶奶同住，從高職肄業後就獨自一人在外賺錢，不料誤交損友接觸到毒品，一直在反覆掙扎後悔中。
日前她原本要到高雄少家法院報到，她卻未到，在去年12月21日時遭少院發布協尋，少年隊連日追尋小夢蹤跡，終於在可靠資訊分析下確定小夢會在鳳山區某處出沒，27日到場埋伏果然看到她一人在路上遊蕩。
當警方上前詢問小夢身分時，她先面露驚訝聲稱沒帶證件，又謊棒他人名字、年籍，眼尖員警發現不對勁請對方暫時把口罩拉下來，立即識破少女即是小夢本人，小夢也當場坦承身分，員警依法將少女帶回隊上調查，後護送到少家法院報到。
員警對小夢身世甚感生活的不容易，交談過程積極鼓勵小夢，雖然出生的家庭自己不能選擇，但自身價值是可以靠自己創造，並引述之前曾經幫助過的無數勵志少年的故事，讓小夢了解年輕犯錯還有機會可以改正，未來人生是真實可以憑努力打造。小夢認真聆聽員警的勸導後，表示會努力回歸正常，不再過複雜的生活。
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